"Укргидроэнерго" планирует завершить установку батарей за счет кредита МБРР через два года

ЧАО "Укргидроэнерго" планирует завершить проект, предусматривающий установку на ГЭС и ГАЭС систем накопления энергии общей мощностью 197 МВт и солнечных станций мощностью 63,9 МВт в 2023 году.

Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает пресс-служба компании.

"Мы должны завершить установку гибридных систем выработки электроэнергии в 2023 году", – сказал он.

По словам главы компании, проектом предусмотрена установка систем накопления энергии промышленного масштаба на четырех гидроэлектростанциях компании. Такие системы, в частности, появятся на Каскаде Киевских ГЭС и ГАЭС, Каневской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС.

Сирота напомнил, что для строительства систем накопления энергии и СЭС на территориях ГЭС и ГАЭС, компания планирует привлечь у Международного банка реконструкции и развития $177 млн, а также получить $34 млн от Фонда чистых технологий.

"Период окупаемости составит 5-6 лет, но он напрямую будет зависеть от ситуации на рынке электроэнергии – от состояния расчетов за предоставленные услуги, а также от внесения изменений в Правила рынка. Также хочу подчеркнуть, что Проект установки гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго" будет реализовываться без применения "зеленого" тарифа", – добавил гендиректор.

Сирота отметил, что на сегодня "Укргидроэнерго" с МБРР подписали протокол переговоров, до конца июня должно состояться рассмотрение условий сделки Советом директоров Всемирного банка, после чего состоится подписание кредитных соглашений.

Как сообщалось, в начале июня Кабинет министров одобрил решение о привлечении займа в $117 млн и $34 млн от Международного банка реструктуризации и развития, а также Фонда чистых технологий на инвестиционный проект по повышению устойчивости энергосистемы для евроинтеграции энергосети, который заключается в установке гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО "Укргидроэнерго".

Средства будут направлены на установку литий-ионных систем накопления энергии мощностью 197 МВт на территории станций "Укргидроэнерго", которые планируется привлечь для оказания вспомогательных услуг регулирования частоты и активной мощности, в частности резерва поддержания частоты и резерва восстановления частоты. Кроме того, для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления будет установлено 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций.