Нацбанк внедрит требования к капиталу под операционный риск с начала 2022 года

Национальный банк планирует с 1 января 2022 года внедрить требования к капиталу под операционный риск.

Как говорится в отчете о финансовой стабильности, это произойдет в ходе гармонизации банковского регулирования с европейским законодательством, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что также в 2022 году начнется тестовый расчет банками внутреннего капитала в рамках ICAAP. В Нацбанке подчеркивают, что он повысит качество управления и планирования капитала.

"Далее произойдет изменение структуры регулятивного капитала, изменения в банковское законодательства дадут регулятору право устанавливать индивидуальные требования к капиталу банков", – говорится в сообщении.