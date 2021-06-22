Нацбанк внедрит требования к капиталу под операционный риск с начала 2022 года
Национальный банк планирует с 1 января 2022 года внедрить требования к капиталу под операционный риск.
Как говорится в отчете о финансовой стабильности, это произойдет в ходе гармонизации банковского регулирования с европейским законодательством, сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что также в 2022 году начнется тестовый расчет банками внутреннего капитала в рамках ICAAP. В Нацбанке подчеркивают, что он повысит качество управления и планирования капитала.
"Далее произойдет изменение структуры регулятивного капитала, изменения в банковское законодательства дадут регулятору право устанавливать индивидуальные требования к капиталу банков", – говорится в сообщении.
Джерело: Нацбанк
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