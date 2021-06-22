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Валютные выплаты по госдолгу превысят $10 миллиардов в ближайшие 12 месяцев, – НБУ

Валютные выплаты по госдолгу превысят $10 миллиардов в ближайшие 12 месяцев, – НБУ

Валютные выплаты Украины по государственному долгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев.

Об этом сообщается в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина.

"На протяжении следующих 12 месяцев только валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд. В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн", – отмечается в документе.

Нацбанк указывает, что график долговых выплат в ближайшие три года остается напряженным, однако нагрузка распределена относительно равномерно, что не должно создать значительных проблем Министерству финансов.

Согласно отчету, потребности в финансировании может смягчить обсуждаемая Международным валютным фондом (МВФ) дополнительная эмиссия специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму $650 млрд для поддержки восстановления мировой экономики.

"В случае утверждения эмиссии Советом директоров МВФ Украина увеличит свои международные резервы на сумму около $2,7 млрд. Однако есть вероятность, это эти средства поступят после периода пиковых выплат в сентябре, нет однозначного ответа о возможность их использовании для финансирования дефицита бюджета", – сказано в отчете НБУ.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что со стороны МВФ несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам. При этом президент уверен, что Украина может обойтись и без очередного транша от МВФ.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко уточил, что для получения транша Украине необходимо решить три вопроса в свере борьбы с коррупцией и реформы судебной системы.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
валюта (2164) держборг (1086) кредит (3280) НБУ (9267)


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Топ коментарі
+3
зеленский обложит лохов шестикратной комуналкой ...
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22.06.2021 16:20
+2
шедеврально. 60%. И да количество чинуш будет все больше, зарплаты, премии, надбавки, пенсии им же. При этом они НЕ нервничают, работа неспешная, перекуры, обед по расписанию. Почему же ГОСУДАРСТВО не поднимает? Даже ХЛЕБ государство не может испечь. А ты тут про космос вещаешь
И производство своего ЧЕГО? 80% и больше это импорт.
А чтоб что-то произвести нужно детально продумать и расписать механизм ПРОИЗВОДСТВА, а затем продать это. Кто будет отвечать за криволапые "поделки"? КАК заставить потребителя купить неведомую "штуку"? А сотрясать воздух оно проще.
И самое главное легион чиновников НИКУДА не денеться. Они как и сейчас хотят жить "карашо",а не за зарплату
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22.06.2021 16:24
+1
Украине нужно перестать заниматься расточительством средств и урезать все не нужные расходы и провести полную отчетность всего имущества и убыточное закрыть, если нельзя доходным сделать. И нужно ограничить импорт до минимума и начать поднимать свое производство во всех отраслях и защищать своих производителей. Импорт уменьшить, а вот экспорт нужно наращивать ибо это единственный источник дохода страны. Чем больше экспорт и продажа Украинских товаров и услуг другим государствам, тем больше заработок Украины и доход с которого можно вернуть кредиты и жить стране на эти средства. Если власть этого не понимает, то она не компетентна и ее нужно менять!
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22.06.2021 15:33
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Украине нужно перестать заниматься расточительством средств и урезать все не нужные расходы и провести полную отчетность всего имущества и убыточное закрыть, если нельзя доходным сделать. И нужно ограничить импорт до минимума и начать поднимать свое производство во всех отраслях и защищать своих производителей. Импорт уменьшить, а вот экспорт нужно наращивать ибо это единственный источник дохода страны. Чем больше экспорт и продажа Украинских товаров и услуг другим государствам, тем больше заработок Украины и доход с которого можно вернуть кредиты и жить стране на эти средства. Если власть этого не понимает, то она не компетентна и ее нужно менять!
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22.06.2021 15:33 Відповісти
В Україні спочатку потрібно припинити корупцію на державному рівні,
коли кошти бюджету і держ.підприємств виводяться на приватні рахунки через
призначених державою посадовців..
і їм за це нічого не можливо зробити, тому що держава на рівні ВР, НПУ, ГПУ і суддів всіх рівнів блокує розслідування і покарання державних посадовців..
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22.06.2021 17:57 Відповісти
Украине нужна система налогов, что чем больше зарабатываешь, тем больше налог плотишь, а чем меньше зарабатываешь, тем меньше налог плотишь. Богатые должны плотить до 60% от дохода налогов, а бедные должны плотить от 5% от дохода. Тогда такая система налогов выравнивать будет уровень жизни и страна будет прекрасная и богатые будут понимать за что платят такие налоги.
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22.06.2021 15:34 Відповісти
шедеврально. 60%. И да количество чинуш будет все больше, зарплаты, премии, надбавки, пенсии им же. При этом они НЕ нервничают, работа неспешная, перекуры, обед по расписанию. Почему же ГОСУДАРСТВО не поднимает? Даже ХЛЕБ государство не может испечь. А ты тут про космос вещаешь
И производство своего ЧЕГО? 80% и больше это импорт.
А чтоб что-то произвести нужно детально продумать и расписать механизм ПРОИЗВОДСТВА, а затем продать это. Кто будет отвечать за криволапые "поделки"? КАК заставить потребителя купить неведомую "штуку"? А сотрясать воздух оно проще.
И самое главное легион чиновников НИКУДА не денеться. Они как и сейчас хотят жить "карашо",а не за зарплату
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22.06.2021 16:24 Відповісти
Так у вас же есть бени, рыжие, пини, бахматюки и прочие небожители... а добавьте еще судей, прокуроров, ментовских бонз, ворье с уровней областей и городов. пусть платят! у них хватит на весь долг! По декларациям хорошо видно!
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22.06.2021 15:46 Відповісти
зеленский обложит лохов шестикратной комуналкой ...
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22.06.2021 16:20 Відповісти
ниче - станок все стерпит...опустят курс до так желанных 8 а там хоть трава не рости...
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22.06.2021 19:48 Відповісти
не брал и отдавать не собираюсь
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22.06.2021 19:55 Відповісти
ЧТО ЭТО ЗА ВЫПЛАТЫ НА УРОВНЕ 25%( ЧЕТВЕРТИ ) БЮДЖЕТА СТРАНЫ !!!???
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22.06.2021 21:17 Відповісти
Якшо чесно сушим сухарі , може землею трошки затикнуть, а далі не буде чим затикати
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22.06.2021 23:05 Відповісти

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