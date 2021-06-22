Валютные выплаты по госдолгу превысят $10 миллиардов в ближайшие 12 месяцев, – НБУ

Валютные выплаты Украины по государственному долгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев.

Об этом сообщается в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина.

"На протяжении следующих 12 месяцев только валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд. В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн", – отмечается в документе.

Нацбанк указывает, что график долговых выплат в ближайшие три года остается напряженным, однако нагрузка распределена относительно равномерно, что не должно создать значительных проблем Министерству финансов.

Согласно отчету, потребности в финансировании может смягчить обсуждаемая Международным валютным фондом (МВФ) дополнительная эмиссия специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму $650 млрд для поддержки восстановления мировой экономики.

"В случае утверждения эмиссии Советом директоров МВФ Украина увеличит свои международные резервы на сумму около $2,7 млрд. Однако есть вероятность, это эти средства поступят после периода пиковых выплат в сентябре, нет однозначного ответа о возможность их использовании для финансирования дефицита бюджета", – сказано в отчете НБУ.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что со стороны МВФ несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам. При этом президент уверен, что Украина может обойтись и без очередного транша от МВФ.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко уточил, что для получения транша Украине необходимо решить три вопроса в свере борьбы с коррупцией и реформы судебной системы.