Валютные выплаты по госдолгу превысят $10 миллиардов в ближайшие 12 месяцев, – НБУ
Валютные выплаты Украины по государственному долгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев.
Об этом сообщается в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина.
"На протяжении следующих 12 месяцев только валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд. В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн", – отмечается в документе.
Нацбанк указывает, что график долговых выплат в ближайшие три года остается напряженным, однако нагрузка распределена относительно равномерно, что не должно создать значительных проблем Министерству финансов.
Согласно отчету, потребности в финансировании может смягчить обсуждаемая Международным валютным фондом (МВФ) дополнительная эмиссия специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму $650 млрд для поддержки восстановления мировой экономики.
"В случае утверждения эмиссии Советом директоров МВФ Украина увеличит свои международные резервы на сумму около $2,7 млрд. Однако есть вероятность, это эти средства поступят после периода пиковых выплат в сентябре, нет однозначного ответа о возможность их использовании для финансирования дефицита бюджета", – сказано в отчете НБУ.
Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что со стороны МВФ несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам. При этом президент уверен, что Украина может обойтись и без очередного транша от МВФ.
В свою очередь министр финансов Сергей Марченко уточил, что для получения транша Украине необходимо решить три вопроса в свере борьбы с коррупцией и реформы судебной системы.
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коли кошти бюджету і держ.підприємств виводяться на приватні рахунки через
призначених державою посадовців..
і їм за це нічого не можливо зробити, тому що держава на рівні ВР, НПУ, ГПУ і суддів всіх рівнів блокує розслідування і покарання державних посадовців..
И производство своего ЧЕГО? 80% и больше это импорт.
А чтоб что-то произвести нужно детально продумать и расписать механизм ПРОИЗВОДСТВА, а затем продать это. Кто будет отвечать за криволапые "поделки"? КАК заставить потребителя купить неведомую "штуку"? А сотрясать воздух оно проще.
И самое главное легион чиновников НИКУДА не денеться. Они как и сейчас хотят жить "карашо",а не за зарплату