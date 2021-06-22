Власти Киева потратят 270 миллионов на ремонт улицы длиной меньше трех километров

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер капитальный ремонт улицы Энтузиастов ожидаемой стоимостью 272,6 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 19 июля, сам аукцион запланирован на 25 августа.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен заменить дорожное покрытие, отремонтировать проезды, обустроить приподнятые пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки и внешнее освещение, парковки, велодорожку, островки безопасности, тротуары, зеленые зоны, заменить бордюры, установить ограды и антипарковочные столбики, провести замену павильонов на остановках общественного транспорта.

Работы должны быть выполнены за 13 месяцев. Договором предусмотрена оплата выполненных работ в срок через 30 дней после сдачи, хотя "Киеватодор" сохраняет возможность предоставления аванса по своему усмотрению.

Улица Энтузиастов – улица протяженностью 2,75 км в Днепровском районе города Киева, жилой массив Русановка.