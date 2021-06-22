Власти Москвы запретили вход в кафе и рестораны без справки о вакцинации или теста на коронавирус

Начиная с 28 июня, в кафе и рестораны Москвы можно будет войти только предъявив специальный QR-код, подтверждающий факт прохождения вакцинации от COVID-19, перенесенную в последние полгода болезнь или свежий отрицательный тест.

Соответствующий указ подписал мэр российский столицы Сергей Собянин, передает РБК.

Согласно документу, в кафе и рестораны смогут ходить только "посетители, имеющие защиту" от коронавирусной инфекции COVID-19. Подтверждением защищенности от COVID-19 будет считаться либо прохождение курса вакцинации, либо перенесенная в последние полгода болезнь, либо наличие свежего документа об отрицательном тесте.

Согласно указу, QR-код, подтверждающий то, что тест на COVID-19 дал отрицательный результат, будет действовать в течение трех календарных дней.

"Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут", – предупредил Собянин.

По его словам, подтвердить наличие защиты от COVID-19 можно лишь с помощью специального QR-кода.

При этом все рестораны и кафе, которые планируют и дальше принимать посетителей, должны будут организовать систему проверки QR-кодов. Посетители смогут предъявлять QR-коды либо в распечатанном на бумаге виде, либо просто выводя те на экраны своих смартфонов и других мобильных устройств.

Сотрудники же заведений общепита должны будут сканировать QR-коды с помощью своих гаджетов, подключенных к соответствующим базам данных. Без такой системы заведения общепита смогут работать только на вынос и доставку заказов.

При этом внутри самих заведений общепита прошедшие контроль посетители смогут находиться без масок и перчаток, хотя сотрудники кафе и ресторанов по-прежнему должны носить их.

Как сообщалось, ранее из-за резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации значительной части работающих.

Организовать вакцинацию поручено руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям. При этом московские компании и индивидуальных предпринимателей, которые не выполнят распоряжение мэрии о вакцинации сотрудников против коронавируса, будут наказывать штрафами в размере от 30 тыс. до 1 млн руб.