ГСЧС купила у компании соратника Ляшко пожарных машин на 500 миллионов

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) закупила 67 пожарных автоцистерн на 495,9 млн грн.

Об этом говорится в информации на портале ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

Согласно договору от 22 июня, который обнародован, ГСЧС договорилась с ООО "АВ Индастриал Груп" о закупке 67 пожарных автоцистерн производства ООО "ПК "Пожмашина" по 7,4 млн грн каждая.

В госреестре собственником ООО "АВ Индастриал Груп" указан Олег Аверьянов, который в 2015 году был первым заместителем председателя ГосЧС, и до сих пор возглавляет Черниговское отделение "Радикальной партии Олега Ляшко". Его помещения в 2016 года обыскивали в связи другим тендером на поставку пожарной техники, однако дело против него не дошло до суда.

Как сообщалось, Госслужба по чрезвычайным ситуациям в июне 2020 года по итогам тендера подписала договор на закупку 74 пожарных автоцистерн у компании "ТД "Эгритек" (производства той же ПК "Пожмашина" на шасси МАЗ) за 590,2 млн грн (при ожидаемой стоимости 592 млн грн).

Сейчас ООО "Промышленная компания "Пожмашина" зарегистрирована на британскую компанию "Гартек Груп Лтд.", ее бенефициаром также указан Олег Аверьянов.

Ранее фирма была записана на нынешнего директора Олега Борща, который баллотировался в Черниговский облсовет от "Радикальной партии Олега Ляшко".

Ляшко в своей декларации указывал, что получил от связанной с Аверьяновым фирмы "Асфа лайн" 2 млн грн якобы за продажу здания гаража в Прилуках.