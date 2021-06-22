Украина может ограничить въезд из ряда стран из-за нового штамма коронавируса (обновлено)

Власти Украины могут ограничить въезд из ряда стран, где стремительно распространяется более опасный штамм коронавируса "Дельта".

"Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений миграции между Украиной и странами риска", - заявили в Офисе президента Украины после проведения селекторного совещания при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает avianews.com.

По мнению главы Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаила Радуцкого, для предотвращения проникновения штамма коронавируса "Дельта" необходимо вернуть жесткий контроль и ПЦР-тесты на границе для приезжающих из РФ, Великобритании, Турции и Египта.

"17 июня правительство смягчило карантин. В Украине как государстве "зеленой" зоны, отменили норму об обязательном ПЦР-тестировании для граждан, въезжающих в страну. Считаю, что нужно ввести жесткий контроль для украинцев, которые возвращаются не только из России, Великобритании, но и из курортных направлений – Турции, Египта", – сообщил депутат на своей странице в Facebook.

Радуцкий также считает необходимым максимально ускорить вакцинацию, ведь полный курс вакцинации в Украине прошли только 360 тыс. граждан.

В то же время глава парламентского комитета признал, что в Украине сейчас нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм.

"Недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять штамм "Дельта", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что по данным Public Health England, "дельта-штамм" в 1,6 раза более агрессивен, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще – к реанимации, чем предыдущие штаммы.

Как сообщалось, в конце апреля Кабинет министров принял решение продлить карантин до 30 июня.

После перевода всех регионов в "зеленую зону" эпидемической опасности в начале июня, Кабинет министров смягчил карантинные требования к проведению массовых мероприятий, а также разрешил работу ночных клубов и заведений временного размещения.

Кроме того, упрощен въезд в Украину для иностранцев – теперь они при въезде помимо ПЦР-тестов могут предоставить тест на антиген либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными ВОЗ.

В 2020 году власти Украины вводили ограничения на въезд иностранцев два раза - с марта по июнь и с августа по сентябрь.

Со 2 мая 2021 года по 16 июня 2021 года въезд иностранцев из Индии в Украину был запрещен из-за стремительного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины при возвращении домой из этой страны должны были пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию вне зависимоcти от результата тестирования на коронавирус.