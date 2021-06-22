Цены на электроэнергию в отдельные часы достигли максимального уровня, – "Оператор рынка"

Цена электроэнергии в отдельные часы на рынке "на сутки вперед" (РСН) в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС Украины) в течение 20-21 июня достигла новых прайс-кепов, которые установлены на уровне 2655,99 грн за МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка", обращает внимание отраслевое издание ExPro.

В частности, 20 и 21 июня (на 22 и на 23 часа) стоимость электроэнергии на РСН в ОЭС Украины составляла 2655,99 грн за МВт-ч, что соответствует установленным Регулятором верхним предельным ценам на данном сегменте рынка.

Вместе с тем, в течение указанных часов в упомянутые дни наблюдался коммерческий профицит электроэнергии в объеме от 1732 до 2550 МВт-час.

Средневзвешенная цена электроэнергии на РСН в ОЭС Украины в сутки в течение 20 и 21 июня составила 1467,66 грн 1633,25 грн за МВт-ч соответственно.

По состоянию на 22 июня, а также на 23 июня средневзвешенная суточная стоимость электроэнергии в данной торговой зоне составляет соответственно 1403,82 грн и 1288,06 грн за МВт-час.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) с 18 июня повысила максимальные предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке электрической энергии в торговой зоне ОЭС Украины, на "дневные "часы (07:00-23:00) – до 2655,99 грн за МВт-ч, на "ночные" часы (23:00-07:00) – до 1243,71 грн за МВт-час.

В то же время максимальные предельные цены для зоны "Остров Бурштынской ТЭС" регулятор оставил без изменений.