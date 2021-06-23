В Украине совместно с МФО осуществляется реализация 17 проектов в области транспорта

В настоящее время в сфере транспорта в Украине осуществляется реализация 17 совместных с международными финансовыми организациями проектов, направленных на повышение пропускной способности железнодорожного направления, повышение безопасности и комфорта автомобильных дорог, строительство аэропортов, модернизацию аэронавигационной системы Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время онлайн-мероприятия "Инвестиционный климат в постпандемической Украине".

Шмыгаль отметил, что правительство утвердило перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года, из которых 40 % – масштабные проекты в области инфраструктуры и транспорта.

Шмигаль также подчеркнул, что одним из инструментов привлечения дополнительных инвестиций в Украину является государственно-частное партнерство. В частности, при поддержке международных финансовых организаций были успешно реализованы проекты государственно-частного партнерства в портах "Херсон" и "Ольвия".

"Мы видим перспективы для расширения круга проектов и привлечения частных инвесторов к строительству дорог, больниц, объектов в энергетике и других отраслях", - резюмировал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 марта 2021 года на стадии реализации находятся 40 совместных с МФО проектов, общая сумма займов по которым составляет 5,67 млрд евро и $3,09 млрд.