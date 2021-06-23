Зеленский утвердил продление договора о сотрудничестве с США в сфере науки и технологий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между Украиной и США о продлении действия Договора о сотрудничестве в сфере науки и технологий, который парламент принял 3 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что правительства двух стран подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий 4 декабря 2006 года в Вашингтоне, однако срок ее действия закончился в 2019 году. Поэтому 9 июля 2019 года правительства Украины и США договорились о продлении действия документа на дополнительный пятилетний период (начиная с 26 мая 2019г.).

В ОПУ пояснили, что Соглашение нацелено на укрепление научно-технических возможностей Украины и США, интенсификацию и расширение отношений между научно-техническими сообществами двух стран, а также содействие научно-техническому сотрудничеству в мирных целях в областях, представляющих взаимный интерес и выгоду.

Согласно документу, ученые и исследователи будут иметь возможности для обмена научно-технической информацией, опытом и методологией проведения исследований.

"Соглашение будет способствовать развитию прямых контактов и сотрудничества между госучреждениями, университетами, научно-исследовательскими центрами, ведомствами и другими организациями Украины и США", – добавили в Офисе президента.