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Центр массовой вакцинации в Киеве на этой неделе будет работать четыре дня

Центр массовой вакцинации в Киеве на этой неделе будет работать четыре дня

На этой неделе Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра, будет работать с четверга по воскресенье включительно.

Об этом сообщила заместительница главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, передает пресс-служба КГГА.

Так, Центр вакцинации будет открыт с четверга, 24 июня, по воскресенье, 27 июня, с 10:00 до 17:30. Записаться на прививку можно с помощью приложения "Дія" или на портале Helsi.me.

По словам Старостенко, на прошлой неделе, 17 июня, в Киеве, как и в Украине, вакцинировалось рекордное количество людей – 14 тысяч. Всего в Центре вакцинации привилось около 20 тыс. человек.

Она также добавила, что сейчас в столице продолжается вакцинация педагогов, медицинских и социальных работников, участников ООС, а также лиц 65 лет и старше.

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Джерело:  КГГА
вакцина (889) Київ (4679) коронавірус (3210)


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