СБУ разоблачила нелегальную схему продажи щебня в "Укрзализныце" на миллион гривен в месяц

Руководитель подразделения одного из филиалов "Укрзализныци", который занимается добычей и продажей щебня, полгода продавал продукцию заранее согласованным клиентам.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности, ежемесячно схема приносила, в среднем, 1 млн грн доходов.

Правоохранители установили, что махинацию организовал руководитель производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью " АО "Укрзализныця". Чиновник требовал взятки от бизнесменов в строительной отрасли. За "вознаграждение" он гарантировал, что щебень будет продаваться именно им.

Как добавили в СБУ, все это в обход прозрачных процедур. При этом, торговля шла оптовыми партиями. Для передачи денег организатор схемы привлек посредника.

Правоохранители задержали последнего в Киеве во время передачи очередной части взятки в размере 87,5 тыс. грн.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.4 ст.368-3 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщении о подозрении организатору схемы.