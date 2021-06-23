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Китайская Sinovac поставит в Украину еще 5,3 миллиона доз вакцины против COVID-19 (обновлено)

Китайская Sinovac поставит в Украину еще 5,3 миллиона доз вакцины против COVID-19 (обновлено)

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины CoronaVac от COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время онлайн-дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться", передает Интерфакс-Украина.

"У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents", – сказал он.

Кузин сообщил, что дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.

"Мы ожидаем, что полностью эти объемы должны прийти в Украину в течение июля", – отметил он.

Главный санитарный врач уточнили, что суммарно в Украину в июле поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19, поэтом в настоящее время изучается вопрос отсрочки поставок некоторых вакцины, в частности китайской Coronavac.

"Учитывая, что на июль у нас достаточно большое количество вакцины, то мы сейчас обсуждаем вопрос отсрочки, так как у этой вакцины (Coronavac, – ред.) хороший срок годности", – сказал он.

Комментируя возможности закупки однокомпонентной вакцины Johnson&Johnson, Кузин отметил, что ведутся переговоры, но что, к сожалению, это одна из тех вакцин, которые производятся в наименьшем количестве в мире.

"Переговоры о закупке ведутся, надеюсь, что удастся договориться, но сейчас эта вакцина достаточно дефицитная. Даже вакцины Pfizer на мировом рынке больше чем вакцины Johnson & Johnson", – сказал он.

Как сообщалось, ранее Украина покупала китайскую вакцину за счет средств госбюджета через посредник. Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением на то время министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

В начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Напомним, применять препарат в Украине начали 13 апреля. CoronaVac – это инактивированная вакцина, в составе которой присутствует неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
вакцина (889) МОЗ (1441) коронавірус (3210) Sinovac (6)


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Топ коментарі
+2
Вакцын нет, Будапештский меорандум нет,НАТО нет, высокие % по ОВГЗ и кредитам потому, что коррупция - да, но вы держитесь.
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23.06.2021 15:33
+1
А ещё Степанов обещал что вакцины с еффекьивностью ниже 72% в Украину завозить не будут. Ввиду недостаточной еффективности
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23.06.2021 13:35
+1
Кому они нахер нужны, ими никто особо не хочет вакцинироваться. В Днепре в каждой задрипанной поликлинике это предлагают ( желающих ну очень мало и то от безисходности)
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23.06.2021 14:37
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А ещё Степанов обещал что вакцины с еффекьивностью ниже 72% в Украину завозить не будут. Ввиду недостаточной еффективности
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23.06.2021 13:35 Відповісти
Это хорошо, но как бы поздновато.
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23.06.2021 14:26 Відповісти
Кому они нахер нужны, ими никто особо не хочет вакцинироваться. В Днепре в каждой задрипанной поликлинике это предлагают ( желающих ну очень мало и то от безисходности)
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23.06.2021 14:37 Відповісти
многим нужны. я хочу вакцинироваться, а не дают пока
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23.06.2021 15:48 Відповісти
Кому не дают? Этих китайских вакцин в Украине полно, нам уже раз 5 звонили приглашали вакцинироваться . Приезжайте и колитесь
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23.06.2021 15:51 Відповісти
ну повезло, что где-то там полно и 5 раз звонили. а мне не звонили и в "Дии" пока нет инвайта, хотя записался в самом начале.
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23.06.2021 16:34 Відповісти
в чем везение? ее не признают в ЕС. полтора года назад это еще можно было выдать за достижение, а сейчас уже все переболели, толку с того укола
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23.06.2021 18:08 Відповісти
кто это "все"? я не переболел
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23.06.2021 18:43 Відповісти
Вакцын нет, Будапештский меорандум нет,НАТО нет, высокие % по ОВГЗ и кредитам потому, что коррупция - да, но вы держитесь.
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23.06.2021 15:33 Відповісти
ефективність Sinovac на рівні 50%. Жодна нормальна країна їх не закуповує, і в ЕС вас з цією вакциною не впустять.
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23.06.2021 16:21 Відповісти
хватит уже брехню разводить
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23.06.2021 16:34 Відповісти
ЕС не регистрирует у себя эту вакцину, но признает ее, т.к. она рекомендована ВОЗ, и, соответственно, без проблем пускает на свою территорию привитых короноваком
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23.06.2021 17:08 Відповісти
Польша почала вакцинацію безпритульних. Але не цим гівном, а однією, з чотирьох, що визнані в ЕС. Краще бути безпритульним в Польші, ніж громадянином ЗеУкраїни.
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23.06.2021 16:25 Відповісти

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