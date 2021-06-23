Китайская Sinovac поставит в Украину еще 5,3 миллиона доз вакцины против COVID-19 (обновлено)

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины CoronaVac от COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время онлайн-дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться", передает Интерфакс-Украина.

"У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents", – сказал он.

Кузин сообщил, что дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.

"Мы ожидаем, что полностью эти объемы должны прийти в Украину в течение июля", – отметил он.

Главный санитарный врач уточнили, что суммарно в Украину в июле поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19, поэтом в настоящее время изучается вопрос отсрочки поставок некоторых вакцины, в частности китайской Coronavac.

"Учитывая, что на июль у нас достаточно большое количество вакцины, то мы сейчас обсуждаем вопрос отсрочки, так как у этой вакцины (Coronavac, – ред.) хороший срок годности", – сказал он.

Комментируя возможности закупки однокомпонентной вакцины Johnson&Johnson, Кузин отметил, что ведутся переговоры, но что, к сожалению, это одна из тех вакцин, которые производятся в наименьшем количестве в мире.

"Переговоры о закупке ведутся, надеюсь, что удастся договориться, но сейчас эта вакцина достаточно дефицитная. Даже вакцины Pfizer на мировом рынке больше чем вакцины Johnson & Johnson", – сказал он.

Как сообщалось, ранее Украина покупала китайскую вакцину за счет средств госбюджета через посредник. Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением на то время министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

В начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Напомним, применять препарат в Украине начали 13 апреля. CoronaVac – это инактивированная вакцина, в составе которой присутствует неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.