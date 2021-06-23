Совет Нацбанка решил уволить замглавы НБУ Сологуба, он перейдет на работу в МВФ (обновлено)

Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб переходит на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда.

Об этом он сообщил LIGA.net.

"Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков", – сказал Сологуб. Однако, он уточнил, что эта работа не пересекается с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.

В Нацбанке Сологуб работает с осени 2014 года. В правление Нацбанка вошел в марте 2015 года, его контракт истекает 11 июля 2021 года. Сологуб курирует вопросы монетарной политики, он – один из ключевых идеологов перехода украинского центробанка к режиму инфляционного таргетирования (август 2015), при котором регулятор ориентируется прежде всего на показатели роста цен.

Как Сологуб уточнил изданию, он еще год назад принял решение о том, что не будет претендовать на вторую каденцию в кресле замглавы Нацбанка. В то же вемя он не получал от главы Нацбанка предложений остаться. Сологуб будет выполнять обязанности замглавы НБУ до момента, пока Совет Нацбанка не утвердит ему замену.

В то же время, Совет Нацбанка 23 июня согласовал увольнение Сологуба с должности заместителя главы НБУ. Как отмечают в пресс-службе регулятора, последним днем срока его полномочий будет 12 июля 2021 года.

"Сейчас Национальный банк определяется с подбором кандидатуры будущего заместителя главы Нацбанка, который сможет не только сохранить, но и приумножить достижения НБУ в сфере монетарной стабильности", – говорится в сообщении.

Кроме того, в регуляторе добавили, что с целью обеспечения непрерывности процессов центробанка, Сологуб может пребывать на службе до вступления в должность нового замглавы Нацбанка.

Напомним, Совет НБУ 2 октября 2020 года решил вынести выговор и выразить недоверие первому заместителю главы правления НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали их отставки.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для них Шевченко назвал нарушение Сологубом и Рожковой стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Однако, 2 апреля 2021 года Окружной административный суд Киева отменил решение Совета Нацбанка о выговоре и выражении недоверия.

Напомним, Сологуб и Рожкова остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля 2020 года подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.