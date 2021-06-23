БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 446 7

Совет Нацбанка решил уволить замглавы НБУ Сологуба, он перейдет на работу в МВФ (обновлено)

Совет Нацбанка решил уволить замглавы НБУ Сологуба, он перейдет на работу в МВФ (обновлено)

Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб переходит на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда.

Об этом он сообщил LIGA.net.

"Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков", – сказал Сологуб. Однако, он уточнил, что эта работа не пересекается с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.

В Нацбанке Сологуб работает с осени 2014 года. В правление Нацбанка вошел в марте 2015 года, его контракт истекает 11 июля 2021 года. Сологуб курирует вопросы монетарной политики, он – один из ключевых идеологов перехода украинского центробанка к режиму инфляционного таргетирования (август 2015), при котором регулятор ориентируется прежде всего на показатели роста цен.

Как Сологуб уточнил изданию, он еще год назад принял решение о том, что не будет претендовать на вторую каденцию в кресле замглавы Нацбанка. В то же вемя он не получал от главы Нацбанка предложений остаться. Сологуб будет выполнять обязанности замглавы НБУ до момента, пока Совет Нацбанка не утвердит ему замену.

В то же время, Совет Нацбанка 23 июня согласовал увольнение Сологуба с должности заместителя главы НБУ. Как отмечают в пресс-службе регулятора, последним днем срока его полномочий будет 12 июля 2021 года.

"Сейчас Национальный банк определяется с подбором кандидатуры будущего заместителя главы Нацбанка, который сможет не только сохранить, но и приумножить достижения НБУ в сфере монетарной стабильности", – говорится в сообщении.

Кроме того, в регуляторе добавили, что с целью обеспечения непрерывности процессов центробанка, Сологуб может пребывать на службе до вступления в должность нового замглавы Нацбанка.

Напомним, Совет НБУ 2 октября 2020 года решил вынести выговор и выразить недоверие первому заместителю главы правления НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали их отставки.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для них Шевченко назвал нарушение Сологубом и Рожковой стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Однако, 2 апреля 2021 года Окружной административный суд Киева отменил решение Совета Нацбанка о выговоре и выражении недоверия. 

Напомним, Сологуб и Рожкова остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля 2020 года подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

Автор: 

Джерело:  LIGA.net
МВФ (1746) НБУ (9267) Сологуб Дмитро (22)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудово. Кадри бариги Порошенко йдуть працювати у поважни організації, та затребувані в цивилізованому світі. А де кадри клована Зе? На дибільному телебаченні в ролі підставних глядачів?!
показати весь коментар
23.06.2021 14:19 Відповісти
Экономика не растет, население вымерает,вакцвн, кислорода почти нет,пенсии самые маленькие в ЕС, в 2 раза меньше чем платил вор, бандит Янукович, вот это попользовалась власть с банкирами деньгами народа,- было по 8 стало по 28 ,то ли еще будет,а теперь предагают воспользоваться конституционными правами и свободами Землю им продать, а не зарабатывать на Земле на условиях долевого или индивидуального участия как предназначалось для распаевания, и будет вам счастье. А теперь по эксперементировали над народом и на работу в МВФ, Маркарова тоже уже в США послом взяли, Гонтарева в Лондоне да и все кто причастет к грабежу страныёвсе депутаты тоде будет там и управлять украинскими Землями в своих агрохолдингах.
показати весь коментар
23.06.2021 15:23 Відповісти
зарплата в долларах выше, чем при овоще вообще-то. Учи матчасть.
показати весь коментар
23.06.2021 21:13 Відповісти
по методичке в 2 раза меньше, вы шо. боты врать не будут)
показати весь коментар
24.06.2021 10:00 Відповісти
Таки вирішили знищити НБУ. Знищити західну пітримку.
" Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc

показати весь коментар
23.06.2021 17:02 Відповісти
После захвата НБУ ЗЕбанариями, переход бывшего руководства в МВФ явно поспособствует сотрудничеству.

Вот теперь-то в МВФ точно будут знать про ЗЕ и Шевченко все.
И главное уже никакими паскудными статейками, сливами внутренней инфы и липовыми уголовными делами рот Сологубу не заткнешь.
показати весь коментар
23.06.2021 19:46 Відповісти
Это все равно, что Порошенко стал бы советником Байдена.
показати весь коментар
23.06.2021 19:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 