Кабмин может ужесточить контроль за приезжающими из четырех стран из-за индийского штамма коронавируса

Кабинет министров изучает возможность усилить контроль за приезжающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции "дельта" (индийского) штамма коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Мы на Кабмине рассматривали возможность усилить контроль за людьми, которые приезжают из четырех стран – Великобритании, Индии, РФ и Португалии, где самая большая циркуляция так называемого вируса "Дельта", – сказал он.

Как отметил Ляшко, особенность штамма "Дельта" в том, что он быстрее передается и быстрее приводит к госпитализации.

"Это приводит к тому, что достаточно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России", – уточнил министр.

При этом Ляшко сообщил, что в настоящее время нет данных, подтверждающих присутствие штамма "Дельта" в Украине.