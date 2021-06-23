Подчиненные Авакова закрыли дело о строительстве многоэтажки под видом особняка на Подоле

Следователи Шевченковского управления столичной полиции закрыли уголовное производство по факту мошенничества, самоуправства и служебного подлога при застройке участка по ул. Мирная, 2/1 в Киеве.

Об этом сообщил заместитель начальника - начальник СО Шевченковского УП ГУ Нацполиции в Киеве Александр Богатырчук, пишут Наші гроші.

16 апреля следственный судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Голуб отказала в удовлетворении ходатайства следователя о продлении сроков предварительного расследования в уголовном производстве.

В своем ходатайстве следователь указывал, что нужно еще шесть месяцев на проведение комплекса действий, в частности, установления местонахождения и допроса руководителя ОК "ЖСК "Зеленый Замок", главного инженера проекта, лиц, осуществлявших технический надзор и инвентаризацию, директоров ООО "ВР БИЛД" и ООО "Межрегиональная строительная компания - ХХI". Кроме этого, необходимо было установить инвесторов, а именно лиц, которые путем получения справки об уплате паевого взноса от ОК "ЖСК "Зеленый Замок" становились владельцами квартир в доме.

На судебное заседание следователь не явился, однако направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Судья Голуб не увидела причин, которые помешали окончании расследования в положенный срок. По состоянию на 16 апреля ни одному лицу в этом производстве о подозрении не было сообщено. 12 апреля по делу была назначена судебно-экономическая экспертиза, но, как отметила судья, к ходатайству не были приложены данные о направлении данной экспертизы на выполнение.

Кроме того, ходатайство было подано в суд за три дня до истечения срока досудебного расследования, а за пять. Судья отметила, что хотя это и не является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства, однако, в совокупности с другими обстоятельствами дает основания для вывода об отсутствии правовых оснований для его удовлетворения.

После этого 18 апреля в связи с окончанием срока досудебного расследования следователи закрыли производство.

Напомним, это уголовное производство было начато 18 апреля 2019 года по ст. 356 (самоуправство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 382 (невыполнение судебного решения) УК Украины.

Следователи расследовали застройку на участке 0,08 га по ул. Мирной, 2/1, принадлежащем экс-нардепу Оксане Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиция передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.

Читайте также: Застройщик не смог узаконить через суд строительство многоэтажки на Подоле под видом особняка

После этого ОК ЖСК "Зеленый замок", совладельцем и руководителем которого является Влад, стал заказчиком строительства 11-этажного жилого дома на указанном участке. Это противоречит Генплану, ведь участок является территорией усадебной застройки, где можно строить частные дома не выше четырех этажей.

Сейчас застройщик пытается ввести здание в эксплуатацию через суд.

В рамках уголовного производства на незавершенное строительство накладывался арест. Но несмотря на это на участке продолжали вести активные работы.

Владельцами ОК ЖСК "Зеленый замок" является Иван Влад, Йозеф Москович и Виктория Цилицинская из Александрии Кировоградской области. До этого Иван Влад и Йозеф Москович владели "Зеленым замком" вместе с сыном Оксаны Билозир Ярославом Недзельским и ее бывшей помощницей в Раде (в 2007-2008 годах) Марьяной Грабинской.

Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов – "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская" (строит ЖК в сквере возле ст. М. "Шулявская").

В январе 2020 года недостроенный многоэтажный жилой дом на ул. Мирной, 2/1 был продан, и право собственности на этот объект получила лондонская компания "Симекс Ентерпрайзес" (Simex Enterprises), руководителем которой значится гражданин Коста-Рики.