Товарооборот между Украиной и Грузией можно увеличить до $1 миллиарда, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Стороны обсудили улучшение торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных инфраструктурных проектов и развитие туризма между странами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

"Уверен, что совместными усилиями мы выведем наши экономические взаимоотношения на качественно новый уровень. Товарооборот между нашими странами имеет перспективы для роста, и мы убеждены, что его можно увеличить до $1 млрд. Этому, в частности, будет способствовать возобновление работы Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Мы договорились с премьер-министром Грузии провести ее очередное заседание в сентябре 2021 года", - отметил Шмигаль.

Он также отметил важность восстановления туристической сферы после негативного влияния пандемии COVID-19.

"Надеюсь, что постепенное снятие коронавирусных ограничений в наших странах будет способствовать восстановлению туристического потока. Во время встречи с премьер-министром Грузии мы договорились о взаимном признании документов о вакцинации. Нота с соответствующими предложениями была передана на прошлой неделе на рассмотрение грузинской стороны. Ожидаем скорейшего ответа", - добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль и глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили во время встречи в Тбилиси договорились в ближайшее время заключить договор о взаимном признании документов о вакцинации против коронавируса.