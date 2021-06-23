Сумма вкладов физлиц в банках сократилась за месяц на 5 миллиардов, – Фонд гарантирования (обновлено)

По состоянию на 1 июня 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 616,7 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня 2021 года:

вклады в национальной валюте – 372,1 млрд грн;

вклады в иностранной валюте – 244,6 млрд грн.

В Фонде напомнили, что при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 236,2 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 июня 2021 года составила 52,6 млрд грн (8,5% от общей суммы вкладов).

По состоянию на 1 июня 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 72 банка.

Ранее сообщалось, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (все банки, за исключением "Ощадбанка") составляла 621,65 млрд грн в эквиваленте, что на 10,35 млрд грн больше, чем на 1 апреля.