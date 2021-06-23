Украина потратила на услуги иностранных юристов для судов с Россией 1 миллиард

Министерство иностранных дел Украину 15 июня заключило соглашение с международной юридической компанией Covington&Burling LLP о предоставлении юридических услуг на $7,55 млн или 203,85 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупку провели по переговорной процедуре, так как она связана с защитой прав и интересов Украины.

В этом году фирма продолжит консультировать и представлять заказчику услуги в следующих процессах:

по делу по иску Украины к России, поданному 16 января 2016 году в Международный суд ООН о применении и толковании положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года;

в арбитражном производстве против России, инициированном Украиной 16 сентября 2016 года в соответствии с Частью XV Конвенции ООН по морскому праву 1982 года;

в арбитражном производстве против России, инициированном Украиной 31 марта 2019 года в соответствии с Частью XV Конвенции ООН по морскому праву 1982 года;

в урегулировании споров в рамках Соглашения между Кабмином Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года;

других производствах такого рода, потребность в которых может возникнуть.

В новом договоре почасовые ставки юристов выросли на 4% против расценок прошлого года. Так старший советник Алан Ларсон будет получать $1156 за час работы, почасовая ставка для партнеров компании установлена на уровне $780-816, для младших и старших юристов – $476-720, их помощников – $232-436.

Всего с 2015 Министерство иностранных дел Украины заключило с Covington & Burling LLP шесть соглашений на предоставление юридических услуг для процессов против России на общую сумму $35,86 млн (983 млн грн по текущему курсу).

Кроме того, с 2017 года ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" заказало ей представительство в споре с Россией по поводу имущества в оккупированном Крыму на общую сумму $40,76 млн.

До 2009 года старшим партнером Covington&Burling LLP был Эрик Холдер, который впоследствии стал генпрокурором США и занимал эту должность до апреля 2015 года.

В 2012 году фирма помогла семи испанским фондам-инвесторам "ЮКОСа" взыскать с России потерянные ими $2 млн, но в 2016 году это решение отменил апелляционный суд. В 2011 году Юлия Тимошенко и БЮТ заказывали компании аудит дел по закупке автомобилей "Опель" в качестве скорой помощи и использования средств по Киотскому протоколу.