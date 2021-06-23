Кабмин внес изменения в порядок ведения реестра прав на недвижимость для запуска рынка земли

Кабинет министров внес изменения в порядки ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество и государственной регистрации прав на недвижимое имущество с целью обеспечения приоритетного права арендаторов на покупку земли, а также урегулирования других вопросов в этой сфере.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, постановление было разработано с целью создания нормативных основ реализации земельной реформы, в частности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

"После открытия рынка земли аграрии, которые много лет работают на земельном участке, получат преимущественное право ее выкупа. В то же время все сделки купли-продажи будут проверяться на соблюдение требований закона. Это решение позволит обеспечить корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре", – сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук.

Кроме того, по ее словам, постановлением предусмотрены и другие новации относительно особенностей государственной регистрации прав на земельные участки.

Они, в частности, касаются процедурных вопросов:

государственной регистрации запрета передачи эмфитевзиса земельного участка сельскохозяйственного назначения в аренду и прекращения такого запрета;

государственной регистрации намерения владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения о продаже земельного участка;

государственной регистрации права аренды земельного участка, права пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), права пользования чужим земельным участком для застройки (суперфиций), приобретенного в результате отчуждения такого права его пользователем в случаях, предусмотренных законом, а также приобретенного на основании решения суда, в результате принудительного обращения взыскания на такое право пользования или в результате наследования;

отображение сведений об обременении вещного права и других связанных с этим сведений в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

"Вместе с тем совершенствуются механизмы специальной проверки деятельности государственного регистратора в реестрах, проведение камеральных проверок при осуществлении контроля за деятельностью в сфере государственной регистрации, тестирования на знание законодательства в этой сфере и обнародования информации о результатах такого тестирования и т.д.", – добавила Ольга Онищук.