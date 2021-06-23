Объем торговли аграрной продукцией с Китаем вырос до $5,7 миллиарда

Объемы двусторонней торговли аграрной продукцией с Китаем за четыре месяца 2021 года выросли на 33,4% по сравнению с прошлогодними показателями, до $5,7 млрд.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики по итогам восьмого заседания Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики.

"Китай является важнейшим стратегическим партнером Украины в Азии, с которым мы системно развиваем сотрудничество в аграрной сфере. В частности, четыре месяца 2021 года демонстрируют рекордные объемы торговли продукцией АПК с Китаем. Товарооборот аграрной продукцией за этот период увеличился на 33,4%, до $5,7 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании торговли и диверсификации продукции, которую Украина экспортирует в Китай", - сказал заместитель министра Тарас Качка.

Также он отметил, что кроме торгового, Украина имеет большой научный потенциал, развитую инфраструктуру, выгодное географическое положение на пересечении основных транспортных путей между Европой и Азией, что делает Украину привлекательной для инвестирования и углубления сотрудничества в аграрной отрасли.

Среди прочего, украинская сторона проинформировала о мерах, которые осуществляются правительством Украины в рамках открытия рынка земли, что является одним из приоритетов государства, призванного придать импульс развитию экономики, фермерства и аграрного комплекса страны.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере рыбного хозяйства, инвестиционного и научно-технического сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Стороны также обсудили развитие инвестиционного сотрудничества в агропромышленном комплексе под эгидой реализации двусторонней Программы сотрудничества по развитию "Экономического пояса Шелкового пути".

Ранее сообщалось, что Госпродпотребслужба активно работает над открытием китайских рынков мяса птицы, муки, рыбы и рыбных продуктов, яиц и яичных продуктов, пшеницы, рапса, сорго, соевого шрота, яблок, голубики, гороха, фасоли, черешни, кормов для домашних животных, комбикормов для животных, птицы, солода.