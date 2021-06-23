"Укрэнерго" сертифицировало второй блок Запорожской АЭС для рынка вспомогательных услуг

НЭК "Укрэнерго" 22 июня выдала Запорожской АЭС Свидетельство о соответствии ее электроустановок (энергоблока №2) требованиям к вспомогательных услуг (ВУ) и внесла станцию в Реестр единиц предоставления ВУ. Свидетельства для ЗАЭС были выданы в части резервов поддержания частоты (РПЧ) с объемом ±20 МВт.

Об этом говорится в сообщении компании.

ЗАЭС стала первой атомной электростанцией, которая получила право предоставлять ВУ в торговой зоне объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

Участие Запорожской АЭС на рынке вспомогательных услуг будет способствовать повышению надежности энергосистемы Украины и усилит конкуренцию между поставщиками допуслуг. В то же время обеспечение достаточных объемов именно РПЧ - одно из ключевых требований для синхронизации ОЭС Украины с континентальной сетью Европы.

Резерв поддержания частоты относится к автоматическим резервам, что срабатывают очень быстро (до 30 секунд) при минимальном отклонении частоты без команды диспетчера. Они используются для того, чтобы остановить изменение частоты электрического тока в энергосистеме и не допустить аварийных значений такого изменения.

Спецификой украинских АЭС является то, что они предназначены для работы в базовом режиме. Они не способны быстро изменять генерирующую мощность на значительную величину, то есть не предназначены для маневрирования. В то же время электрогидравлическая система регулирования турбины на энергоблоке АЭС позволяет за короткое время увеличить или уменьшить ее обороты и изменить генерирующую мощность в пределах ±2% (20 МВт) от номинальной (1000 МВт). Такие изменения безопасны и не противоречат правилам ядерной безопасности и работы АЭС в целом.