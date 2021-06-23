Кабмин отменил НДС на оборудование для определения новых штаммов коронавируса

Кабинет министров включил лабораторное оборудование для определения субтипов SARS-CoV-2 в перечень товаров, закупаемых для борьбы с COVID-19 и закупка которых освобождена от налога на добавленную стоимость.

Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства, передает Укринформ.

Постановлением предлагается внести изменения в перечни товаров, которые закупаются для борьбы с пандемией коронавирусной болезни, вызванной SARS-CoV-2 и операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины освобождаются от налогообложения на добавленную стоимость.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, соответствующее лабораторное оборудование, которое освобождается от налогообложения, необходимое для определения молекулярных субтипов коронавируса SARS-CoV-2, что циркулируют на территории Украины. Данные таких исследований будут использованы для дальнейшей корректировки противоэпидемических мер.

Ранее председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинские лаборатории пока не могут выявлять новый агрессивный штамм коронавирус - "Дельта". По словам Радуцкого, Украина ожидает от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять новый штамм.

Ранее сообщалось, что коронавирус типа "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине у двоих людей.