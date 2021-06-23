Власти России ужесточают карантин на фоне рекордной смертности от коронавируса в Москве

Регионы РФ ужесточают карантинные ограничения на фоне роста заболеваемости и смертности от коронавируса.

Так, власти Московский области с 24 июня ввели запрет на посещение фудкортов и летних веранд, с 28 июня будут закрыты для посетителей все предприятия общественного питания, передает Интерфакс.

Также ужесточены требования к работе гостиниц и введен запрет на посещение баров и дискотек ночью. С 1 июля в Подмосковье могут ввести ограничения на пользование общественным транспортом для лиц, не прошедших вакцинацию.

Власти Бурятии ввели локдаун с 27 июня по 11 июля, в регионе на две недели приостановили деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих, а также продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ, транспорта и СМИ. На это время также ограничили допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала и озера Щучье, передает РБК.

Тем временем в Москве за сутки зафиксировали максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 – скончались 88 человек, второй день подряд в российской столице устанавливается рекорд по смертности от инфекции за все время пандемии.

В целом в РФ за сутки выявлено 17 594 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, умерли 548 пациентов, это максимум с февраля. Накануне во вторник было зафиксировано 546 смертей. Общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 130 895.

Как сообщалось, ранее из-за резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации значительной части работающих.

Организовать вакцинацию поручено руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям. При этом московские компании и индивидуальных предпринимателей, которые не выполнят распоряжение мэрии о вакцинации сотрудников против коронавируса, будут наказывать штрафами в размере от 30 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, с 28 июня в кафе и рестораны Москвы можно будет войти только предъявив специальный QR-код, подтверждающий факт прохождения вакцинации от COVID-19, перенесенную в последние полгода болезнь или свежий отрицательный тест.