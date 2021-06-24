"Борисполь" поднялся на 14 место в рейтинге крупнейших аэропортов Европы

Международный аэропорт "Борисполь" впервые попал в топ-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров, заняв 14 позицию.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета аэропорта Владимир Жмак, ссылаясь на отчет ACI Europe (Международного совета аэропортов Европы), сообщает пресс-служба "Борисполя".

"Согласно отчету АСI Europe, в который вошел 341 самый большой аэропорт Европы, мы опередили ряд мощных аэропортов. В том числе и Вены, Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Стокгольма, Цюриха, Милана и Варшавы. В отчете, опубликованном в июне, представлены данные по пассажиропотоку. За 4 месяца 2021 аэропорт "Борисполь" поднялся на 14 место в Европе и впервые в истории вошел в топ-15", – отметил он.

Жмак добавил, что в мае 2021 года аэропорт "Борисполь" уже восстановил 60% рейсов относительно показателей 2019 года.

"При этом, по состоянию на май этого года страны-участницы "Евроконтроля "возобновились лишь на 39% относительно 2019 года. Поэтому аэропорт "Борисполь" восстанавливается в полтора раза быстрее. Сейчас мы ожидаем полноценного восстановления авиасообщения со странами ЕС для активного роста пассажиропотока", – сказал он.