Проблемы с судебной системой могут замедлить реформы в Украине, – Представительство ЕС

Несоответствующая судебная реформа в Украине может замедлить достижение целей в других реформах.

Об этом заместитель главы Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло заявил на конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", передает Интерфакс-Украина.

"Несоответствующая реформа судопроизводства может замедлить достижение целей в других реформах", – сказал дипломат.

Кроме того Дюфло отметил, что ЕС мониторит принятие Украиной тех законодательных актов, которые "не отвечают духу и букве Соглашения об ассоциации Украины-ЕС".

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Как сообщалось, ранее правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявил, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС составляет 54%.