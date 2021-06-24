Фонд гарантирования продал через Prozorro активы обанкротившихся банков на 21 миллиард

Фонд гарантирования вкладов физических лиц за пять лет сотрудничества с электронной системой "Prozorro.Продажи" провел 13 тыс. аукционов, по результатам которых кредиторы неплатежеспособных банков получили 21 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что летом 2016 года Фонд, Национальный банк, проектный офис Prozorro и антикоррупционная общественная организация Transparency International Украина начали работу над созданием новой системы реализации активов, чтобы максимально эффективно реализовать активы ликвидируемых банков.

"После 2014 года в управление Фонда были переданы десятки банков, балансовая стоимость активов которых достигала более 500 млрд грн. Мы понимали, что нужно создать систему, которая бы гарантировала справедливость и прозрачность проведения торгов и делала невозможным постороннее вмешательство в них", – вспоминает директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.

В ведомстве добавили, что с начала работы системы не было ни одного обжалования аукциона как процедуры продажи и приватизации.