БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
399 0

Фонд гарантирования продал через Prozorro активы обанкротившихся банков на 21 миллиард

Фонд гарантирования продал через Prozorro активы обанкротившихся банков на 21 миллиард

Фонд гарантирования вкладов физических лиц за пять лет сотрудничества с электронной системой "Prozorro.Продажи" провел 13 тыс. аукционов, по результатам которых кредиторы неплатежеспособных банков получили 21 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что летом 2016 года Фонд, Национальный банк, проектный офис Prozorro и антикоррупционная общественная организация Transparency International Украина начали работу над созданием новой системы реализации активов, чтобы максимально эффективно реализовать активы ликвидируемых банков.

"После 2014 года в управление Фонда были переданы десятки банков, балансовая стоимость активов которых достигала более 500 млрд грн. Мы понимали, что нужно создать систему, которая бы гарантировала справедливость и прозрачность проведения торгов и делала невозможным постороннее вмешательство в них", – вспоминает директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.

В ведомстве добавили, что с начала работы системы не было ни одного обжалования аукциона как процедуры продажи и приватизации.

Автор: 

Джерело:  Фонд гарантирования вкладов физлиц
аукціон (1339) банки (6955) Фонд гарантування вкладів (1450)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 