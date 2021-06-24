БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
325 0

Предприятие в Мариуполе уклонилось от уплаты налогов на 7 миллионов, – Офис генпрокурора

Предприятие в Мариуполе уклонилось от уплаты налогов на 7 миллионов, – Офис генпрокурора

Под руководством Донецкой областной прокуратуры идет расследование по факту уклонения предприятием реального сектора экономики от уплаты налогов более 7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Правоохранители установили, что в течение 2018-2020 годов должностные лица мариупольского предприятия во время проведения ремонтных работ организовали схему по уклонению от уплаты налогов и незаконного формирования налогового кредита с НДС. В частности, они отразили в бухгалтерском и налоговом учетах подрядной организации несуществующие финансово-хозяйственные операции о приобретении товаров у компаний с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого в госбюджет не поступило более 7 млн грн налогов.

Во время обысков в офисах предприятия обнаружили и изъяли компьютерную технику, документы первичного бухгалтерского учета и черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих операций.

Автор: 

Джерело:  Офис генерального прокурора
Маріуполь (260) податки (2420) Офіс Генпрокурора (458)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 