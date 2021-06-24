Сотни украинских туристов застряли в Греции из-за проблем местного туроператора (обновлено)

В связи с приостановлением деятельности греческой туристической компании Mouzenidis Travel украинские туристы в этой стране столкнулись с рядом проблем.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, сейчас для оказания им помощи мобилизованы ресурсы дипломатической службы.

"Посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением наших туристов на родину", – сказано в сообщении МИД Украины.

Отмечается, что 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 граждан.

"Прилагаем максимальные усилия, чтобы ни один украинский турист в Греции не остался на произвол судьбы", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что клиенты Mouzenidis Travel перед поездкой в Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.

Позднее в Государственном агентстве по развитию туризма Украины (ГАРТ) уточнили, что по данным самого туроператора, общее количество украинских туристов, которые приобрели туры у Mouzenidis Travel Ukraine на период с 18 по 26 июня, составило 1347 человек., при этом 693 из них не отправились в поездку.

Тем временем туристический оператор Mouzenidis Travel Greece продлил ранее оглашенные сроки приостановки обслуживания до 31 июля 2021 года, хотя в компании не могут назвать точные сроки восстановления работы, передает Интерфакс-Украина.

При этом другие компании группы Mouzenidis и сети туроператора за рубежом продолжают работу.

Mouzenidis Travel объясняет проблемы в компании трудным сезоном 2020 года, когда оборот сократился на 95% из-за пандемии. Кроме того, на результаты повлияло сильное сокращение потока российских туристов, действующее до сих пор.

Как сообщают греческие СМИ, Mouzenidis Travel обратился в суд с ходатайством о приостановке деятельности.

В то же время директор украинского отделения оператора Альберт Ованесов заявил, что информация о судебном разбирательстве является фейком, сославшись на сообщения коллег из центрального офиса Mouzenidis Travel в Греции.