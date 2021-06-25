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Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов и удобрений из Беларуси (обновлено)

Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов и удобрений из Беларуси (обновлено)

Совет Европейского союза в четверг, 24 июня, ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия.

Как указано в пресс-релизе Совета ЕС, санкции введены против белорусского режима в ответ на эскалацию нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Экономические санкции ЕС включают запрет на поставки в Беларусь оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для мониторинга или перехвата сообщений в сети интернета и телефонной связи, а также товаров двойного назначения.

Кроме того, вводятся ограничения на импорт в ЕС нефтепродуктов, хлорида калия и товаров, которые используются для производства или изготовления табачных изделий.

Также введены ограничения на доступ Беларуси к рынкам капитала ЕС и введен запрет на предоставление страхования и перестрахования белорусскому правительству и белорусским государственным органам и агентствам.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) полностью прекратит финансирование проектов в государственном секторе и предоставление технической помощи Беларуси.

Государства-члены ЕС также должны будут предпринять меры по ограничению участия Беларуси в многосторонних банках развития, членами которых они являются.

Согласно опубликованному в официальном журнале ЕС переченю секторальных санкций в отношении Беларуси, Евросоюз вводит запрет на импорт или транзит из Беларуси важнейших экспортных товаров республики – нефтепродуктов и калийных удобрений.

Этот запрет распространяется на контракты, которые заключены после 25 июня 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, санкции ЕС не распространяются на текущие контракты по поставкам из Беларуси нефтепродуктов и калийных удобрений.

"Приобретение, импорт или трансфер из Беларуси нефтепродуктов будут запрещены. Запрещается прямо или косвенно предоставлять техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, включая производные финансовые инструменты, а также страхование и перестрахование, связанные с запретами... Запреты не наносят ущерба исполнению контрактов, заключенных до 25 июня 2021 года, или дополнительных контрактов, необходимых для выполнения таких контрактов", – говорится в документе ЕС.

Аналогичные санкции предусмотрены в отношении калийных удобрений из Беларуси.

"Приобретение, импорт или трансфер из Беларуси продукции хлористого калия будут запрещены. Запреты не наносят ущерба исполнению контрактов, заключенных до 25 июня 2021 года, или дополнительных контрактов, необходимых для выполнения таких контрактов", – отмечается в документе.

В то же время запрет Евросоюза на импорт и транзит калийных удобрений из Беларуси на данном этапе не распространяется на основную продукцию "Беларуськалия" – хлористый калий с содержанием полезного вещества 60%.

Согласно документу, под запрет попадает хлористый калий с содержанием K2O менее 40% и более 62% (технический калий, который используется в металлургии, химической, нефтехимической и других отраслях). Калий с содержанием K2O 60%, который является наиболее применяемым в мире калийным удобрением, в перечне попавшей под запрет продукции не указан.

В список запрещенной к импорту из Беларуси продукции также вошли сложные удобрения, в составе которых есть калий (их выпускает "Белнефтехим").

"Беларуськалий" занимает около 20% мирового рынка хлоркалия. Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), объем перевалки составляет 10-11 млн тонн в год. Экспорт калийных удобрений из Беларуси в 2020 году в стоимостном выражении составил $2,41 млрд, в натуральном выражении - 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).

Как сообщалось, ранее на этой неделе в ЕС внесли в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

В свою очередь США ввели санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание оппозиционера Протасевича и его подруги Софии Сапеги.

Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.

Напомним, в конце мая Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но решение о введении санкций пока не принято.

Автор: 

Білорусь (1582) Лукашенко Олександр (239) санкції (4381) Євросоюз (5099)


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Топ коментарі
+9
Бацька припух и кацапам суетно брать на себя лишний груз, если в лучшие времена кацапы гнобили драныкоедов и мясомолочкой и в отношении того же хлорида калия, еще и выкручивали беларусам локти наизнанку... Каарочи, цветочные ждуны заслужили и дальше быть терпилами за тупость бацьки.
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24.06.2021 19:36
+7
хватит ля ля. нагрузят любой из простаивающих нпз. ректификационная колонна это так сложно.
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24.06.2021 21:11
+5
пипец Лукаэкономике!.. старый дебил загоняет население на сухпаёк и тонны пропаганды в СМИ..
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24.06.2021 21:56
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вроде не бездельники и могли бы жить....
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24.06.2021 19:30 Відповісти
Бацька припух и кацапам суетно брать на себя лишний груз, если в лучшие времена кацапы гнобили драныкоедов и мясомолочкой и в отношении того же хлорида калия, еще и выкручивали беларусам локти наизнанку... Каарочи, цветочные ждуны заслужили и дальше быть терпилами за тупость бацьки.
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24.06.2021 19:36 Відповісти
это лишнехромосомный набутылочник, не обращайте на него внимания
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24.06.2021 22:55 Відповісти
Скажемо так :
- тупость бацькі - никхто не відменял ...
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25.06.2021 00:36 Відповісти
Это - не так.
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25.06.2021 17:38 Відповісти
Драныкоеды - образ терпил с цветочками возле избивающего их ОМОНа. Понятно, що не все терпилы. Но от правды никуда не деться.
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25.06.2021 02:28 Відповісти
Так что, пани Лариса, вам самой решать , кто вы есть.
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25.06.2021 02:31 Відповісти
ЗЫ... Пани Лариса, не подменяйте понятия.
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25.06.2021 02:32 Відповісти
Если по чесноку, я шокирован Вашим заявлением, в котором - однобокий вердикт. Я же Вам образ терпилы не вменял. Зачем провоцировать на конфликт?
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25.06.2021 02:37 Відповісти
Вниматльно прочтите еще раз изначальную тему( драныкоедов кацапы гнобят, беларусам выкручивают локти наизнанку) - это насчет Вашей предъявы, мол привет "драныкоедка". Жду разъяснений. Если Вы продолжите настаивать на своем, я прекращу с Вами общение.
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25.06.2021 02:42 Відповісти
Еще раз повторюсь, драныкоеды, а к тому все шло, бо из-за бацьки Беларусь попала под санкции, потому и остается потреблять только национальный продукт, - это ябацьки и цветочники, виновники этого. Но есть и не драныкоеды , а истинные белорусы, которые из-за драныкоедов страдают. Именно им кацапы выкручивают локти наизнанку. Насчет перевести стрелку на нашего клоуна, дык членограй и в Африке - членограй. Мне прикро, шо как и у Вас драныкоеды(вата), так и у нас вата в 73% приводят или дают возможность задержаться у власти недоумков. ЗЫ... Если бы Вы, пани Лариса , в полном объеме ознакомились с моими тегами(на разных темах), Вы бы мне не приписывали национальный признак, бо не все беларусы - драныкоеды. Ко всему, я не имею морального права обзывать всех беларусов драныкоедами, даже потому, что жены сестра , вышла замуж за беларуса... С прискорбием сообщаю вам , что она вчера померла из-за коронавируса. Сын тоже женился на беларуске и проживает в Беларуси... Вот он - драныкоед. Потому что считает стабильность и безопасность, под патронатом кацапского муйла. Понятно, что я своего драныкоеда снял со всех видов довольствий и не общаюсь с 17-го года, когда услышал от него такое. Хотя ранее дал ему деньги и он купил у Вас квартиру, а благодарен за это муйлу. Я, конечно, шокирован тем, что Вы во многих случаях переходите на эмоции, это касается и автотемы. Эмоции- необъективное общение, на грани скандала.
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26.06.2021 02:26 Відповісти
Я с авторских ушел из-за того, что все с кем у меня были теплые отношения , иежду собой грызутся как кот с собакой. Вопросик на засыпку, пани Лариса... Эта тема сейчас не отсвечивается на главной странице. Т.е. , чтобы ее найти, надо перелистать целый ворох страниц и то, на Бизнес Цензоре. Я вижу Ваша землячка вчера Вам лайкнула... Вы работаете в дуплексе?
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26.06.2021 13:50 Відповісти
Пан Марыся прикрывает Ваши тылы (работать в дуплексе) - разве это оскорбление? Просто. бросается в глаза, что только где начинается обсуждение краеугольных вопросов, Вы набрасываетечь коршуном вдвоем, местами на тех, с кем не должны бы стоять в оппозиции...ЗЫ... когда-то и я с Вашей подругой тоже работал в дуплексе на пана Дока ветке, пока тот меня не забанил.
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26.06.2021 14:54 Відповісти
Пани Лариса, Вас последнее время я мало видел на форумах. А впечатлениями я поделился с тех времен, когда еще заходил на авторские. Пусть для Вас те мои впечатления будут ошибочными. И что печально, пошли новые штампы(предположительные), которые зыждятся на эмоциях. Думаю, нам не стоит захламлять форум личностным, особенно когда не просматривается тенденция к конструктивному взаимопониманию. Досвидания.
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26.06.2021 15:27 Відповісти
Надеюсь, что эта личная беседа не будет к худшему. Я много думала в последнее время о взаимоотношениях на форуме и для себя определилась: если кто-то мне неприятен, я просто дистанцируюсь. Нашу беседу удалю. Я ее продолжила лишь потому, что на этой теме уже нет посетителей и мы с Вами никому не помешаем.
Выводы иногда бывают поспешными. Надеюсь, что мой - в том числе)
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26.06.2021 15:37 Відповісти
Я свои СМСки удалять не буду.
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26.06.2021 15:49 Відповісти
А я прислушалась к вот этому: "Думаю, нам не стоит захламлять форум личностным"
Ладно, пан Шамов, до встреч "в эфире")
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26.06.2021 16:03 Відповісти
О захламлять форум - имелось ввиду фьюче, но не паст тайм.
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27.06.2021 03:02 Відповісти
А то получилось как-то однобоко, прошедшее удалили, будущее продолжили , как ни в чем не бывало - это я об эмоциональном восприятии темы диспута.
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27.06.2021 03:07 Відповісти
Ну, да. Я об этом уже думала, что надо бы и последующее удалить. Всегда чувствую себя дискомфортно, когда получается длинный разговор не по теме статьи. На авторских - другое дело. Даа...Было Вече...Повторюсь: в той ситуации Вы, наверное, поступили правильно, а все равно жаль, хотя и понимаю, что верни Вы тему сейчас, было бы то же самое: слишком далеко зашла конфронтация /на пустом месте/.
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27.06.2021 10:16 Відповісти
Для меня не проблема вернуть Вече. Но моей ноги не будет на авторских.
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27.06.2021 16:13 Відповісти
Сейчас это точно несвоевременно. Все как-то не так между форумчанами, которые раньше хорошо общались между собой. Такое впечатление, что ничто уже не улучшится и не изменится.
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27.06.2021 16:46 Відповісти
Дехто і підглядає, як я. Ненавмисно.
Вітаю, Ларисо !
Певно зайво приховувати, що непорозуміння між друзями засмучують.
Я от що хотіла сказати.
Часом дивлюсь лекції одного психолога -більше через його дотепний гумор. Та останнім часом він захопився політичним сарказмом. За походженням він українець, але давно переїхав на росію, став столичним меном і пропутінцем, російським імперіалістом. Здавалось би, як в його виступ можна вставити неприхований політичний підтекст, але він справляється. І цього дедалі більше. Натрапила на кілька його лекцій з білоруською аудиторією, десь гастролював у Вашому краї... І почалась в нього пропутінська пропаганда у жартівливому стилі, плюс багато за Лукашенка. Де ж побиті білоруси ??? Я не бачу ! Жоден мій знайомий не чув. Це все брехня ! А якщо беркут кого і бив, так його для того і тримають -гиги.
Мені стало неприємно. Від душі. І більше від того, що серед кількох десятків чи сотень не знайшлось жодної людини, яка би заткнула цей ватний фонтан. Чому ніхто не захищає себе від нападок ??
Це просто тактовність ? Сидіти і вислуховувати анекдоти про трагедію, яка зараз відбувається ...
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26.06.2021 16:02 Відповісти
Привет, Ксения)
Подобное тянется к подобному. Так что о затыкании нет и речи. Кому может нравиться про "он упал, потому что был тяжелее воздуха"? Таким же, которые хохотали в зале. Так что здесь как раз - не удивительно.
...Ну, а мы с паном Шамовым немного повыясняли "отношения". Думаю, что иногда такое возможно для лучшего понимания друг друга. Помните нашу кратковременную ссору? Я ее часто вспоминаю, хоть это и было очень давно. И каждый раз думаю о том, что Вы - ярчайший образец человека, который держит слово, хотя я тогда тоже была неправа. А, может, быть и без "тоже". Эмоции... Думающий человек всегда найдет точки соприкосновения и в особенности с тем, с кем и не хотелось-то ссориться. Все бывает. Мы ведь - живые люди, а не болванчики. Вот кого я не понимаю, так это людей, которые всегда правы. Ну, а с теми, кто в состоянии признать ошибки, общаться легче...Ну, это я так...размышляю)
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26.06.2021 16:22 Відповісти
А, может быть,..

Запятая не там
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26.06.2021 16:29 Відповісти
І правда, Ларисо, ми ж колись розбіглись. Але то було більше непорозуміння, аніж сварка.
Я навіть не очікувала, що мій лайк може Вас зачепити. Що зрозуміла відтоді - Ви дуже делікатна у висловах та вчинках. Вимагаєте такого ж ставлення від інших. З тих пір і фільтрую лайки, щоб не засмутити знайомих та друзів.
Стосовно безапеляційно завжди правих - з такими складно спілкуватись, бо в них стільки ж егоїзму, як і їхньої "правди".
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26.06.2021 16:47 Відповісти
Ондого, так я прав, насчет эмоциональных моментов в диспуте, на которые делаются ставки? Отрадно: встреча на Эльбе, братание...
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27.06.2021 02:17 Відповісти
Вот для такого случая я был зачал "ВЕЧЕ". Просил пана Админа всех обозначенных мною друзей наделить на "Вече" правами администрирования. Чтобы все могли поболтать друг с другом на паритетных началах , осознавая , что любой может тебя умножить на ноль - хотел приобщить всех к толерантности в общении, невзирая на свое эмоциональное восприятие окружающего мира. Но Админ увидел в этой процедуре сложности. Я хотел, чтобы тема существовала без меня, для душевных изливаний, и в итоге , для взаимопонимания.
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27.06.2021 03:39 Відповісти
Как по мне, тяжелая ноша, фильтровать лайки, с учетом их эмоционального восприятия. Я в этом плане, может это присуще только раздолбаям-мужикам, преемлю позицию, мол , сентименты - в сторону... Или , как у классиков:" Не иди по течению, не иди против - иди туда, куда тебе нужно".
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27.06.2021 03:16 Відповісти
... чтобы ее найти, надо перелистать целый ворох страниц и то, на Бизнес Цензоре. Я вижу Ваша землячка вчера Вам лайкнула... Вы работаете в дуплексе?...
-----------------
Пан Шамов, вот я вижу, что Вы подписаны на комментарии полусотни человек. Значит, что бы они не написали или лайкнули, это отображается в Вашей ленте. Вы в неё заглядываете? Я в свою заглядываю. И все комментарии Ларисы, а так же всё, что она лайкнула, я вижу. И реагирую на то, что мне интересно, когда у меня есть на это время и желание. Вот комментарии Ларисы, которые она удалили, я не успела даже увидеть (так как она их удалила до того, как я обновила ленту), но, так как, она продолжила общаться на этой ветке и дальше, её последующие комментарии отобразились в моей ленте, и я зашла сюда прямо из своей ленты, не перелистывая целый ворох страниц на Бизнес Цензоре. Не стоит искать чёрную кошку в чёрной комнате, особенно, если её там нет и не было.
Лариса, тот редкий для меня человек на Цензоре, чьё мнение мне интересно. Именно потому я и подписана на её комментарии уже лет восемь. Но это вовсе не значит, что мы с ней смотрим на мир одними глазами. А, вот, в чём-то действительно важном краеугольном мы в основном совпадаем. Это правда.
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26.06.2021 17:08 Відповісти
Приветствую, Марыся. Я написала, примерно, то же самое /более кратко/. И даже то, что, если мы и расходимся во взглядах по мелочам, то в главном - едины. Да, 8 лет.../это тоже было/. Всегда рада Вас видеть)
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26.06.2021 17:16 Відповісти
Очень надеюсь, что у Ваших близких всё в порядке. Лишний раз даже спрашивать боюсь...
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26.06.2021 17:34 Відповісти
Все очень растянуто по времени. Очереди даже на то, что когда-то делалось быстро /это про обследование/. Пока - неизвестность.
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26.06.2021 19:03 Відповісти
Девушки, , надеюсь у вас все в порядке.
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26.06.2021 20:06 Відповісти
Выздоравливайте. Искренне желаю. Я с апреля еще никак от ковидлы не отойду. По ступенькам с одышкой.
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26.06.2021 21:39 Відповісти
Спасибо. Вам тоже желаю побыстрее окрепнуть. Говорят, что это не так быстро происходит. Но все же происходит. Так что все обязательно придет в норму.
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26.06.2021 22:09 Відповісти
ЦЬОМ!
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26.06.2021 22:23 Відповісти
И Вам быстрее восстанавливаться.
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26.06.2021 22:11 Відповісти
ЦЬОМ!
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26.06.2021 22:24 Відповісти
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26.06.2021 22:53 Відповісти
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27.06.2021 02:20 Відповісти
У меня эта ситуация была с 5 июня по 18 июня. Несколько дней не ел, мог только пить чачу из кубика-концентратата для супа "Маги" , запаренного в бумажном стаканчике на кипятке. Другие блюда вызывали рвотный рефлекс, это кроме того, что полностью отсутствовал аппетит. Сейчас запах вернулся на 80%, кошмар был без температуры, с полным упадком сил, головными болями, болями в горле, сильным кашлем, который даже сейчас достает местами. Очень каверзный случай: из 50 человек коллектива моментально переболели все, за исключением троих (картина со стороны - вокруг шевелились кое-как какие-то зомби). Один дома отболелся, перед этим; второй сегодня слег; третий пока держится(вокруг , каждые 40 минут - полная дезинфекция помещений устройством, на манер пылесоса). Сейчас все - на карантине. Из 50 человек один умер. Вирус к нам попал с приходом нового сотрудника, в конце мая. На месте анализ на ковид показывал отрицательный результ. У тех же самых, в госпитале, показывал позитив. Никому не желаю с этим столкнуться. Берегитесь, маски и антисептики - обязательно.
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27.06.2021 02:54 Відповісти
Завезуть нові штами і знову буде те саме.
Народ відмовляється вірити в існування вірусу. Думають - та, перечхаю..
Навіть легка форма не легка, невідомо з якими наслідками ми зіштовхнемось потім.
Я зробила вже два щеплення, тепер же вагаюсь - чи допоможе від нових різновидів.
До речі , аромати я почала відчувати раптово після першого щеплення )
Якась загадка.
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27.06.2021 08:24 Відповісти
Як би там не було, панi Ксенiе, але ж бо допоможе. Навiть пiдхвачений ковiд буде в легкiй формi. Поки що немае натякiв , що щеплення не допоможе. Навпаки - так лiкарi стверджують.
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27.06.2021 12:58 Відповісти
Здоровья, пан Шамов.
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27.06.2021 08:30 Відповісти
Если пани Лариса разрешит, я могу выложить скрин-копи.
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27.06.2021 02:19 Відповісти
Это лишнее. Мне было достаточно и просто пояснения пани Ларисы.
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27.06.2021 08:13 Відповісти
Из вас, драников, воины - как из дерьма пуля. Доказано вашей "рэволюцией".
Поэтому отношение - соответствующее.
Берите пример с украинцев, пока не поздно.
Только выбирайте себе в лидеры белорусов, а не гешефтмахеров.
Здесь Украина - не пример...
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25.06.2021 10:23 Відповісти
Маразм крепчал...
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24.06.2021 19:43 Відповісти
Жалко тебе усатого андона?
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24.06.2021 22:56 Відповісти
Да им плевать, ЕС составляет только 10% рынка белорусского калия, по нефтепродуктам там основной покупатель это Украина, а наши похоже собираются и дальше покупать.
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24.06.2021 20:12 Відповісти
когда Украина запретит?
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24.06.2021 20:16 Відповісти
Страна , ведущая 8 (восемь) Карл л е т окопную войну -
останется без дизельного топлива на тяжелую технику -
Будут выдавать по 20 литров на броню.
Для справки -танк Т 72 , находясь в закрытой позиции потребляет в час 180 литров
дизельного топлива марок ДЛ, ДЗ и ДА. При движении до 240 литров.

Батька топлива не дастБ чем топить будем.

По ценам ЕС -Запад на халяву топлива не даст.
Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов и удобрений из Беларуси - Цензор.НЕТ 9085
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24.06.2021 20:31 Відповісти
хватит ля ля. нагрузят любой из простаивающих нпз. ректификационная колонна это так сложно.
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24.06.2021 21:11 Відповісти
А нефть где возьмут? А если все это несложно, то почему отечественное топливо хуже импортного?
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24.06.2021 21:47 Відповісти
В Румунії, вона давно намагається зайти на наш ринок, промоскальске лоббі не пускає.
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24.06.2021 22:04 Відповісти
привезут танкерами из любой точки мира.
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24.06.2021 22:24 Відповісти
потому что инвестиционные няни. с мозырьского нпз тоже моча, если что.
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24.06.2021 22:24 Відповісти
отечественное лучше. не заправляйся на всяких Б(Р)ДСМ - и будет тебе щастье!
от беларуского топлева катализатор моего авто впадает в кому
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24.06.2021 22:57 Відповісти
Это какое же отечественное? Дизель на топовых АЗС весь белорусский, другого просто нет.
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25.06.2021 10:35 Відповісти
нефти в мире переизбыток, чучело лишнехромосомное
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24.06.2021 22:58 Відповісти
Почему тогда мы её не покупаем? Есть масса проблем начиная от логистики и заканчивая ее переработкой. Зря ты в школе химию прогуливал.
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25.06.2021 03:28 Відповісти
Рынок нефти и топлива-это рынок покупателя. Если не будет поставок из РБ, увеличатся из Польши, Литвы, Румынии. Нефть пойдет танкером. Да, цена изменится. Но ДЕФИЦИТА нефти и топлива НЕ БУДЕТ!
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25.06.2021 09:49 Відповісти
нефть покупают в параше, ибо откаты , а так её валом, танкеры, Румыния,
русская нефть говно
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24.06.2021 23:08 Відповісти
Ага, вот только под каждую нефть нужен свой НПЗ из-за различий в химсоставе. Не все так просто, как хотелось бы.
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25.06.2021 03:25 Відповісти
Т.е ты хочешь сказать, шо это нерешаемая проблема? Таких срывов поставок в Украине было десятка два за ее историю. Катастрофы не происходило. Рынок и есть рынок. Все зальют той же российской нефтью и литовским бензином.
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25.06.2021 09:53 Відповісти
а где простаивающие заводы? их остался один, и тот у пархатого ублюдка, захвачен в 2008..
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25.06.2021 12:30 Відповісти
Лукашенко насилует своих - полное эмбарго
Путин насилует своих и соседей - давайте дружить!
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24.06.2021 20:22 Відповісти
У бацьки ядреной палки нет
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25.06.2021 10:36 Відповісти
Расскажите это Рейгану.
У поколения сцыкунов всегда есть отмазки
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25.06.2021 10:58 Відповісти
Что этому старому дебилу мешало спокойно уйти на пенсию, и сидеть спокойно со своими миллионами на гос обеспечении!!??
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24.06.2021 20:30 Відповісти
мозаичная шизофрения очевидно
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24.06.2021 22:59 Відповісти
Навіть не можу уявити , що заважає лука-звону , злізти з трону ...
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25.06.2021 00:39 Відповісти
Влада міняє людину. Хто зна, чи віддали б подібну владу ви, опинившись на його місці
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25.06.2021 10:39 Відповісти
Якщо це стане тягарем для російського бюджету - гут.
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24.06.2021 20:41 Відповісти
пипец Лукаэкономике!.. старый дебил загоняет население на сухпаёк и тонны пропаганды в СМИ..
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24.06.2021 21:56 Відповісти
все по "завету " бункерного ПУ ...
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25.06.2021 00:40 Відповісти
Дело кончилось очередным пшиком.

Несмотря на грозный вид, реальный размер санкций оказался значительно меньше, чем опасались наблюдатели. Так, из белорусских нефтепродуктов под запрет попали только поставки битума, нефтяных газов и парафинов, тогда как ключевые товары - бензин и дизтопливо санкций избежали. Аналогичным образом рестрикции введены только в отношении технического калия с содержанием K2O менее 40% и более 62% (применяется в химическом секторе и металлургии).
Основной экспортный товар - калий с содержанием 40-60% K2O - под санкции не попал.
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24.06.2021 23:27 Відповісти
Схоже що про-ПуТіНськоМУ- лу , по троху затискають фаберже у лещата ...
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25.06.2021 00:42 Відповісти
ооо, чудово. Може у нас Мозирський бензин подешевшає. Хоча... ну кого я обманюю!?
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25.06.2021 02:47 Відповісти
В такой ситуации Украина должна отказаться от бульбашных нефтепродуктов.
Давно пора.
Есть свои заводы!!!
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25.06.2021 10:25 Відповісти
https://biz.censor.net/user/164640 -

....свои Украинские НПЗ заводы давно уже пущены успешными предпринимателями
от кучмы и порошенко , а также лицами
интересной нац. , умножены
на "о". 6 нефтеперерабатывающих заводов !!!
Кому принадлежали Украинские НПЗ.
Теперь заправляемся переработанным газолином, типа индийского ш м у д я к а.
Забиваются топливные фильтры техники и авто , выходит из строя топливная аппаратура, насосы , форсунки. И какой срок службы моторов при таком качестве топлива?
XЧто ответите боты?
Вот это полная победа здравого смысла.
Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов и удобрений из Беларуси - Цензор.НЕТ 7192
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25.06.2021 11:10 Відповісти
Так у нас Зебил типа вяликий борцун.
Нехай заботиться о какчестве бензини.
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25.06.2021 11:50 Відповісти
Так "красиво ", с негодованием убрать конкурента с рынка....Наказан будет то народ , нищетой и безработицей...Хороша демократия! Так же с расеей поступают.....А можно просто их детей с ЕС и США выселить и всё!
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25.06.2021 19:16 Відповісти
Подобные санкции нужно было применить к кремлевскому недомерку и его ОПГ.
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25.06.2021 21:46 Відповісти

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