Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов и удобрений из Беларуси (обновлено)

Совет Европейского союза в четверг, 24 июня, ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия.

Как указано в пресс-релизе Совета ЕС, санкции введены против белорусского режима в ответ на эскалацию нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Экономические санкции ЕС включают запрет на поставки в Беларусь оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для мониторинга или перехвата сообщений в сети интернета и телефонной связи, а также товаров двойного назначения.

Кроме того, вводятся ограничения на импорт в ЕС нефтепродуктов, хлорида калия и товаров, которые используются для производства или изготовления табачных изделий.

Также введены ограничения на доступ Беларуси к рынкам капитала ЕС и введен запрет на предоставление страхования и перестрахования белорусскому правительству и белорусским государственным органам и агентствам.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) полностью прекратит финансирование проектов в государственном секторе и предоставление технической помощи Беларуси.

Государства-члены ЕС также должны будут предпринять меры по ограничению участия Беларуси в многосторонних банках развития, членами которых они являются.

Согласно опубликованному в официальном журнале ЕС переченю секторальных санкций в отношении Беларуси, Евросоюз вводит запрет на импорт или транзит из Беларуси важнейших экспортных товаров республики – нефтепродуктов и калийных удобрений.

Этот запрет распространяется на контракты, которые заключены после 25 июня 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, санкции ЕС не распространяются на текущие контракты по поставкам из Беларуси нефтепродуктов и калийных удобрений.

"Приобретение, импорт или трансфер из Беларуси нефтепродуктов будут запрещены. Запрещается прямо или косвенно предоставлять техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, включая производные финансовые инструменты, а также страхование и перестрахование, связанные с запретами... Запреты не наносят ущерба исполнению контрактов, заключенных до 25 июня 2021 года, или дополнительных контрактов, необходимых для выполнения таких контрактов", – говорится в документе ЕС.

Аналогичные санкции предусмотрены в отношении калийных удобрений из Беларуси.

"Приобретение, импорт или трансфер из Беларуси продукции хлористого калия будут запрещены. Запреты не наносят ущерба исполнению контрактов, заключенных до 25 июня 2021 года, или дополнительных контрактов, необходимых для выполнения таких контрактов", – отмечается в документе.

В то же время запрет Евросоюза на импорт и транзит калийных удобрений из Беларуси на данном этапе не распространяется на основную продукцию "Беларуськалия" – хлористый калий с содержанием полезного вещества 60%.

Согласно документу, под запрет попадает хлористый калий с содержанием K2O менее 40% и более 62% (технический калий, который используется в металлургии, химической, нефтехимической и других отраслях). Калий с содержанием K2O 60%, который является наиболее применяемым в мире калийным удобрением, в перечне попавшей под запрет продукции не указан.

В список запрещенной к импорту из Беларуси продукции также вошли сложные удобрения, в составе которых есть калий (их выпускает "Белнефтехим").

"Беларуськалий" занимает около 20% мирового рынка хлоркалия. Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), объем перевалки составляет 10-11 млн тонн в год. Экспорт калийных удобрений из Беларуси в 2020 году в стоимостном выражении составил $2,41 млрд, в натуральном выражении - 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).

Как сообщалось, ранее на этой неделе в ЕС внесли в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

В свою очередь США ввели санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание оппозиционера Протасевича и его подруги Софии Сапеги.

Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.

Напомним, в конце мая Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но решение о введении санкций пока не принято.