Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов и удобрений из Беларуси (обновлено)
Совет Европейского союза в четверг, 24 июня, ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия.
Как указано в пресс-релизе Совета ЕС, санкции введены против белорусского режима в ответ на эскалацию нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая.
Экономические санкции ЕС включают запрет на поставки в Беларусь оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для мониторинга или перехвата сообщений в сети интернета и телефонной связи, а также товаров двойного назначения.
Кроме того, вводятся ограничения на импорт в ЕС нефтепродуктов, хлорида калия и товаров, которые используются для производства или изготовления табачных изделий.
Также введены ограничения на доступ Беларуси к рынкам капитала ЕС и введен запрет на предоставление страхования и перестрахования белорусскому правительству и белорусским государственным органам и агентствам.
Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) полностью прекратит финансирование проектов в государственном секторе и предоставление технической помощи Беларуси.
Государства-члены ЕС также должны будут предпринять меры по ограничению участия Беларуси в многосторонних банках развития, членами которых они являются.
Согласно опубликованному в официальном журнале ЕС переченю секторальных санкций в отношении Беларуси, Евросоюз вводит запрет на импорт или транзит из Беларуси важнейших экспортных товаров республики – нефтепродуктов и калийных удобрений.
Этот запрет распространяется на контракты, которые заключены после 25 июня 2021 года, передает Интерфакс-Украина.
Таким образом, санкции ЕС не распространяются на текущие контракты по поставкам из Беларуси нефтепродуктов и калийных удобрений.
"Приобретение, импорт или трансфер из Беларуси нефтепродуктов будут запрещены. Запрещается прямо или косвенно предоставлять техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, включая производные финансовые инструменты, а также страхование и перестрахование, связанные с запретами... Запреты не наносят ущерба исполнению контрактов, заключенных до 25 июня 2021 года, или дополнительных контрактов, необходимых для выполнения таких контрактов", – говорится в документе ЕС.
Аналогичные санкции предусмотрены в отношении калийных удобрений из Беларуси.
"Приобретение, импорт или трансфер из Беларуси продукции хлористого калия будут запрещены. Запреты не наносят ущерба исполнению контрактов, заключенных до 25 июня 2021 года, или дополнительных контрактов, необходимых для выполнения таких контрактов", – отмечается в документе.
В то же время запрет Евросоюза на импорт и транзит калийных удобрений из Беларуси на данном этапе не распространяется на основную продукцию "Беларуськалия" – хлористый калий с содержанием полезного вещества 60%.
Согласно документу, под запрет попадает хлористый калий с содержанием K2O менее 40% и более 62% (технический калий, который используется в металлургии, химической, нефтехимической и других отраслях). Калий с содержанием K2O 60%, который является наиболее применяемым в мире калийным удобрением, в перечне попавшей под запрет продукции не указан.
В список запрещенной к импорту из Беларуси продукции также вошли сложные удобрения, в составе которых есть калий (их выпускает "Белнефтехим").
"Беларуськалий" занимает около 20% мирового рынка хлоркалия. Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), объем перевалки составляет 10-11 млн тонн в год. Экспорт калийных удобрений из Беларуси в 2020 году в стоимостном выражении составил $2,41 млрд, в натуральном выражении - 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).
Как сообщалось, ранее на этой неделе в ЕС внесли в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.
В свою очередь США ввели санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание оппозиционера Протасевича и его подруги Софии Сапеги.
Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.
Напомним, в конце мая Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но решение о введении санкций пока не принято.
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- тупость бацькі - никхто не відменял ...
Выводы иногда бывают поспешными. Надеюсь, что мой - в том числе)
Ладно, пан Шамов, до встреч "в эфире")
Вітаю, Ларисо !
Певно зайво приховувати, що непорозуміння між друзями засмучують.
Я от що хотіла сказати.
Часом дивлюсь лекції одного психолога -більше через його дотепний гумор. Та останнім часом він захопився політичним сарказмом. За походженням він українець, але давно переїхав на росію, став столичним меном і пропутінцем, російським імперіалістом. Здавалось би, як в його виступ можна вставити неприхований політичний підтекст, але він справляється. І цього дедалі більше. Натрапила на кілька його лекцій з білоруською аудиторією, десь гастролював у Вашому краї... І почалась в нього пропутінська пропаганда у жартівливому стилі, плюс багато за Лукашенка. Де ж побиті білоруси ??? Я не бачу ! Жоден мій знайомий не чув. Це все брехня ! А якщо беркут кого і бив, так його для того і тримають -гиги.
Мені стало неприємно. Від душі. І більше від того, що серед кількох десятків чи сотень не знайшлось жодної людини, яка би заткнула цей ватний фонтан. Чому ніхто не захищає себе від нападок ??
Це просто тактовність ? Сидіти і вислуховувати анекдоти про трагедію, яка зараз відбувається ...
Подобное тянется к подобному. Так что о затыкании нет и речи. Кому может нравиться про "он упал, потому что был тяжелее воздуха"? Таким же, которые хохотали в зале. Так что здесь как раз - не удивительно.
...Ну, а мы с паном Шамовым немного повыясняли "отношения". Думаю, что иногда такое возможно для лучшего понимания друг друга. Помните нашу кратковременную ссору? Я ее часто вспоминаю, хоть это и было очень давно. И каждый раз думаю о том, что Вы - ярчайший образец человека, который держит слово, хотя я тогда тоже была неправа. А, может, быть и без "тоже". Эмоции... Думающий человек всегда найдет точки соприкосновения и в особенности с тем, с кем и не хотелось-то ссориться. Все бывает. Мы ведь - живые люди, а не болванчики. Вот кого я не понимаю, так это людей, которые всегда правы. Ну, а с теми, кто в состоянии признать ошибки, общаться легче...Ну, это я так...размышляю)
Запятая не там
Я навіть не очікувала, що мій лайк може Вас зачепити. Що зрозуміла відтоді - Ви дуже делікатна у висловах та вчинках. Вимагаєте такого ж ставлення від інших. З тих пір і фільтрую лайки, щоб не засмутити знайомих та друзів.
Стосовно безапеляційно завжди правих - з такими складно спілкуватись, бо в них стільки ж егоїзму, як і їхньої "правди".
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Пан Шамов, вот я вижу, что Вы подписаны на комментарии полусотни человек. Значит, что бы они не написали или лайкнули, это отображается в Вашей ленте. Вы в неё заглядываете? Я в свою заглядываю. И все комментарии Ларисы, а так же всё, что она лайкнула, я вижу. И реагирую на то, что мне интересно, когда у меня есть на это время и желание. Вот комментарии Ларисы, которые она удалили, я не успела даже увидеть (так как она их удалила до того, как я обновила ленту), но, так как, она продолжила общаться на этой ветке и дальше, её последующие комментарии отобразились в моей ленте, и я зашла сюда прямо из своей ленты, не перелистывая целый ворох страниц на Бизнес Цензоре. Не стоит искать чёрную кошку в чёрной комнате, особенно, если её там нет и не было.
Лариса, тот редкий для меня человек на Цензоре, чьё мнение мне интересно. Именно потому я и подписана на её комментарии уже лет восемь. Но это вовсе не значит, что мы с ней смотрим на мир одними глазами. А, вот, в чём-то действительно важном краеугольном мы в основном совпадаем. Это правда.
Народ відмовляється вірити в існування вірусу. Думають - та, перечхаю..
Навіть легка форма не легка, невідомо з якими наслідками ми зіштовхнемось потім.
Я зробила вже два щеплення, тепер же вагаюсь - чи допоможе від нових різновидів.
До речі , аромати я почала відчувати раптово після першого щеплення )
Якась загадка.
Поэтому отношение - соответствующее.
Берите пример с украинцев, пока не поздно.
Только выбирайте себе в лидеры белорусов, а не гешефтмахеров.
Здесь Украина - не пример...
останется без дизельного топлива на тяжелую технику -
Будут выдавать по 20 литров на броню.
Для справки -танк Т 72 , находясь в закрытой позиции потребляет в час 180 литров
дизельного топлива марок ДЛ, ДЗ и ДА. При движении до 240 литров.
Батька топлива не дастБ чем топить будем.
По ценам ЕС -Запад на халяву топлива не даст.
от беларуского топлева катализатор моего авто впадает в кому
русская нефть говно
Путин насилует своих и соседей - давайте дружить!
У поколения сцыкунов всегда есть отмазки
Несмотря на грозный вид, реальный размер санкций оказался значительно меньше, чем опасались наблюдатели. Так, из белорусских нефтепродуктов под запрет попали только поставки битума, нефтяных газов и парафинов, тогда как ключевые товары - бензин и дизтопливо санкций избежали. Аналогичным образом рестрикции введены только в отношении технического калия с содержанием K2O менее 40% и более 62% (применяется в химическом секторе и металлургии).
Основной экспортный товар - калий с содержанием 40-60% K2O - под санкции не попал.
Давно пора.
Есть свои заводы!!!
....свои Украинские НПЗ заводы давно уже пущены успешными предпринимателями
от кучмы и порошенко , а также лицами
интересной нац. , умножены
на "о". 6 нефтеперерабатывающих заводов !!!
Кому принадлежали Украинские НПЗ.
Теперь заправляемся переработанным газолином, типа индийского ш м у д я к а.
Забиваются топливные фильтры техники и авто , выходит из строя топливная аппаратура, насосы , форсунки. И какой срок службы моторов при таком качестве топлива?
XЧто ответите боты?
Вот это полная победа здравого смысла.
Нехай заботиться о какчестве бензини.