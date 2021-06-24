Германия надеется договориться с США о запуске "Северного потока-2" до конца лета, – министр

Конфликт с США вокруг российского газопровода "Северный поток-2", вероятно, удастся разрешить к концу августа.

Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Deutsche Welle.

"Мы все согласны с тем, что хотим урегулировать эту тему до конца августа. Компромиссы возможны. Я настроен оптимистично, что такие решения могут быть найдены в ближайшие два месяца", – сказал министр.

В августе Конгресс США планирует вновь рассмотреть вопрос о санкциях против "Северного потока-2". США заявляют, что хотят предотвратить усиление зависимости Западной Европы от российского газа.

Как сообщалось, оператор проекта строительства и эксплуатации "Северного потока 2" компания Nord Stream 2 AG подала заявку в Германии на проведение сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы. При этом компания продолжит оспаривать применение норм Третьего энергопакета к газопроводу в европейских судах.

Читайте также: Госдеп США призвал Германию уменьшить риски от "Северного потока-2" для Украины

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Напомним, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.