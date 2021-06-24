В киевском метро произошел сбой в системе оплаты с помощью банковских карт и смартфонов
В столичном метро из-за технического сбоя в системе не доступна оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
"Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя", – сказано в сообщении.
Предприятие призывает пассажиров воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по из продаже.
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