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В киевском метро произошел сбой в системе оплаты с помощью банковских карт и смартфонов

В киевском метро произошел сбой в системе оплаты с помощью банковских карт и смартфонов

В столичном метро из-за технического сбоя в системе не доступна оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя", – сказано в сообщении.

Предприятие призывает пассажиров воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по из продаже.

Автор: 

Київ (4679) Метрополітен (611)


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