IFC выделила Запорожью 35 миллионов евро на электротранспорт и инфраструктуру

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка выделяет Запорожью заем на сумму 35 млн евро на внедрение платформы "умный город", а также на модернизацию электротранспортной инфраструктуры, покупку троллейбусов с автономным ходом и электробусов.

Согласно сообщению IFC, инвестиция, состоящая из 33 млн евро из собственного счета IFC и 2 млн евро в форме смешанного финансирования от Фонда чистых технологий будет направлена на поддержку адаптации города к изменению климата и улучшение общественного транспорта, передает Интерфакс-Украина.

"Проект является одним из ключевых компонентов более широкой стратегии IFC по поддержке развития инфраструктуры Украины, реализации климатических инициатив и восстановления экономики в пост-пандемийний период", - отмечается в сообщении.

Инвестиция IFC поможет реконструировать до 2 км дорог на одной из центральных улиц города, приобрести троллейбусы и электробусы и модернизировать инфраструктуру, ввести муниципальную инфраструктуру "умного города" для оптимизации управления дорожным движением и обеспечения мониторинга в режиме реального времени давления в трубопроводах тепло- и водоснабжения.

Кроме того, будут установлены информационные табло с данными об условиях дорожного движения.

Напоминается, что с самого начала проекта IFC в партнерстве с Федеральным министерством финансов Австрии и Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) работала с Запорожским горсоветом над подготовкой проекта к финансовому закрытию и усилению его влияния на развитие.

IFC предоставила рекомендации городу по проектированию платформы и разработке инновационной стратегии "умного города", помогла модернизировать подходы к управлению экологическими и социальными рисками, а также поддержала Запорожье в получении первого международного кредитного рейтинга.

Начиная с 2004 года IFC инвестировала и мобилизовала свыше $9 млрд более чем в 280 инфраструктурных проекта в мире.

В Украине в рамках этой инициативы, в частности в 2019 году, IFC помогла Мариуполю купить 64 больших автобуса и модернизировать соответствующую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что IFC одобрила выделение коммунальному предприятию "Скоростной трамвай" до 27 млн евро на финансирование проекта закупки городом 50 трамваев и реконструкции 1 км трамвайных путей в Кривом Роге.