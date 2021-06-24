САП подала запрос в Интерпол для объявления в розыск экс-главы "Приватбанка" Дубилета

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Интерпол официальный запрос относительно объявления в розыск экс-главы "Приватбанка" Александра Дубилета.

Об этом сообщили в САП, передает Интерфакс-Украина.

"Направлен официальный запрос с просьбой объявления его в розыск", - сказано в сообщении.

Ранее Дубилет подал сразу несколько однотипных исков в Окружной административный суд Киева с просьбой обязать Министерство внутренних дел убрать информацию о его розыске.

Как сообщалось, Антикоррупционный суд (ВАКС) зочно избрал для Александра Дубилета меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Так как подозреваемый находится за пределами Украины и объявлен в международный розыск, то мера пресечения была назначена заочно.

Дубилет жил в Австрии и сразу же после получения подозрения переоформил свою долю в запустившей проект monobank компании. Сейчас Дубилет утверждает, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны, поэтому он якобы не может приехать в Украину в связи с карантинным запретом, введенным израильскими властями.

Ранее НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

По данным следствия ,в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ "Приватбанк" тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

"Для прикрытия фактической растраты средств "Приватбанка" и придания вида законности этой преступной схеме бывшие топ-менеджеры банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям", – сказано в сообщении.