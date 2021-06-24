Комитет Сената США поддержал санкции за коррупцию при строительстве "Северного потока-2"

Комитет по вопросам международных отношений Сената США единогласно поддержал законопроект, предусматривающий наложение санкций против физических и юридических лиц, совершивших коррупционные правонарушения в процессе планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Во вторник Комитет по вопросам международных отношений Сената США единогласно поддержал важный законопроект, который поможет Украине бороться с "Северным потоком-2".

Законопроект предусматривает наложение санкций в соответствии с Актом Магнитского по соблюдению прав человека. Санкции будут охватывать физических и юридических лиц, в частности компании, совершившие значительные коррупционные правонарушения в процессе планирования, строительства или эксплуатации газопровода "Северный поток-2", - цитирует Витренко пресс-службы "Нафтогаза" в Facebook.

По словам Витренко, госсекретарь США, по согласованию с министром финансов США, на постоянной основе будет осуществлять оценку и отчитываться о наличии коррупционных схем, а также об иностранных лицах, причастных к коррупционным действиям, с целью потенциального наложения санкций.

Ожидается, что Сенат и Палата представителей США проголосуют за этот законопроект в ближайшее время.

"Эти американские законодательные инициативы важны для Украины по нескольким аспектам. Во-первых, они демонстрируют, что позиция Конгресса по "Северному потоку-2" не изменилась: российская труба рассматривается как угроза. Во-вторых, поправку против "Северного потока-2" продвигали сенаторы и из демократического, и из республиканского лагеря. Ну, и наконец, это законодательство может стать реальным инструментом противодействия грязным деньгам в этом российском геополитическом проекте", - подчеркнул Витренко.

Как сообщалось, ранее Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.