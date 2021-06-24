Авиакомпания Flynas запустит рейсы из Киева во второй по величине город Саудовской Аравии

Авиакомпания Flynas (Саудовская Аравия) со 2 июля запустит прямые рейсы из Джидды в Киев.

Согласно информации на сайте авиакомпании, рейсы будут выполняться три раза в неделю, передает Интерфакс-Украина.

Джидда – второй по величине город в Саудовской Аравии и "экономической столицей" страны.

Как сообщалось, с 3 июля Flynas начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Эр-Рияда во Львов.

Flynas запустила первый рейс из Киева в Эр-Рияд 11 июня 2021 года. Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.