Авиакомпания Flynas запустит рейсы из Киева во второй по величине город Саудовской Аравии
Авиакомпания Flynas (Саудовская Аравия) со 2 июля запустит прямые рейсы из Джидды в Киев.
Согласно информации на сайте авиакомпании, рейсы будут выполняться три раза в неделю, передает Интерфакс-Украина.
Джидда – второй по величине город в Саудовской Аравии и "экономической столицей" страны.
Как сообщалось, с 3 июля Flynas начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Эр-Рияда во Львов.
Flynas запустила первый рейс из Киева в Эр-Рияд 11 июня 2021 года. Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.
Джерело: Интерфакс-Украина
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