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Авиакомпания Flynas запустит рейсы из Киева во второй по величине город Саудовской Аравии

Авиакомпания Flynas запустит рейсы из Киева во второй по величине город Саудовской Аравии

Авиакомпания Flynas (Саудовская Аравия) со 2 июля запустит прямые рейсы из Джидды в Киев.

Согласно информации на сайте авиакомпании, рейсы будут выполняться три раза в неделю, передает Интерфакс-Украина.

Джидда – второй по величине город в Саудовской Аравии и "экономической столицей" страны.

Как сообщалось, с 3 июля Flynas начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Эр-Рияда во Львов.

Flynas запустила первый рейс из Киева в Эр-Рияд 11 июня 2021 года. Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
авіація (2236) Саудівська Аравія (354) авіасполучення (2494)


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