Крупнейший порт Украины вновь не смог купить кран для работы с большими судами за 250 миллионов
Госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" 11 июня отменило тендер на покупку крана ожидаемой стоимостью 256,7 млн грн.
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям тендера, порт хотел купить электрический полноповоротный портальный кран на поворотной колонне или поворотной платформе, предназначенный для перегрузки навалочных и штучных грузов в грейферном и крюковом режимах.
Кран должен быть способен работать с расчетным судном Сареsize DWT 250000. Это разновидность сухогрузных судов, а именно судна-балкер класса Сареsize дедвейтом 250 тыс. тонн, которыми перевозят сыпучие грузы.
Победитель должен был поставить, смонтировать и настроить кран до конца 2023 года.
Фирма "Senso Dynamics Llc" (США) жаловалась заказчику на большые по объему изменения в тендерной документации, которые она переводит на английский и китайский языки. Заказчик ответил, что имеет право изменить условия, но продлил срок подачи заявок по просьбе компании.
Впоследствии заказчик сменил еще ряд требований по просьбе ООО "Техноэкспертсервис" и ООО "Армалит". После этого фирма "Alekon Cranes Osaühing" (Эстония) требовала продлить срок подачи предложений, поскольку каждое изменение тендерной документации влечет перезапуск выдачи и авизирования гарантии. Однако на этот раз порт отказал.
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В итоге заявки на тендер смогли подать два производителя: ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" Георгия Скударя, Елены Яковлевой и Галины Савенко и "Bedeschi S.p.A" (Италия) Гульельмо и Рино Бедески. Однако предложения обоих отклонили из-за несоответствия техническим требованиям и недочеты в документации.
Напомним, в 2016 году "Южный" хотел купить два электрических полноповоротных крана с шарнирно-сочлененной стреловой системой на поворотной колонне с семью грейферами ожидаемой стоимостью 270 млн грн. Тогда торги отменили из-за сокращения расходов.
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