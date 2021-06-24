"Метинвест" может закрыть коксохимы и частично "Азовсталь" после строительства "чистых" мощностей, – гендиректор

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" в перспективе может закрыть несколько коксохимических заводов в случае строительства электросталеплавильных мощностей.

Об этом генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков сообщил на пресс-конференции по случаю 15-летия компании, передает Интерфакс-Украина.

По словам главы компании, на ММК им.Ильича рассматривается строительство на новом месте экологически чистых доменных печей и их перевод на увеличенное потребление окатышей. Для обеспечения ММК им. Ильича коксом, который сейчас поступает с Авдеевского коксохима, рассматривается возможность построить на комбинате одну новую экологически чистую коксовую батарею.

"Так как для производства электростали не нужен кокс, следовательно, некоторые коксохимические заводы можно будет закрыть", – сказал Рыженков, отметив, что это может рассматриваться в перспективе не ранее чем через 10 лет.

Он подчеркнул, что таким образом большая часть "грязного" производства будет закрыта.

Рыженков добавил, что будущее стального производства в Мариуполе и Запорожье будет устойчивым, безуглеродным и экономически востребованным в долгосрочном периоде. Такой сценарий развития позволит компании значительно снизить выбросы СО2 в атмосферу.

Напомним, "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".