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Аэропорт Борисполь попал в топ-15 крупнейших в Европе и вышел в прибыль

Аэропорт Борисполь попал в топ-15 крупнейших в Европе и вышел в прибыль

Международный аэропорт Борисполь впервые с начала пандемии вышел в прибыль. По итогам мая 2021 года она составила 40 млн грн.

Об этом рассказал председатель Наблюдательного совета ГП МА "Борисполь" Владимир Жмак, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Возвращение аэропорта "Борисполь" к доходности – это позитивный сигнал для всей отрасли. Реализация "Антикризисной программы" аэропорта обеспечила уменьшение затрат при увеличении доходов, следовательно, вернула аэропорт к прибыльности", – прокомментировал Владимир Жмак.

Он добавил, что аэропорт ведет активную работу по привлечению новых авиаперевозчиков.

"Те авиакомпании, которые работали в аэропорту до кризиса, продолжают летать и увеличивают количество рейсов. Более того, в 2021 году к нам приходят новые авиакомпании. В частности, в мае регулярные рейсы начала компания Cyprus Airways, в июне первый рейс из Саудовской Аравии выполнил лоукостер Flynas, ожидаем Eurowings, Wizzair Abu Dhabi и еще несколько новых перевозчиков", — добавил председатель Наблюдательного совета.

Согласно отчету АСИ Europe (Международного совета аэропортов Европы), аэропорт "Борисполь" в 2021 году вошел в топ-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров, опередив аэропорты Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Вены, Цюриха, Милана и Варшавы.

Джерело:  пресс-служба аэропорта
аеропорт (1162) Бориспіль (700)


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28.06.2021 13:21 Відповісти

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