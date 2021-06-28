Tesla отзывает почти 300 тысяч авто в Китае для обновления программного обеспечения

Компания Tesla Inc. обновит программное обеспечение для более 285 тысяч автомобилей в Китае для решения проблемы безопасности, определенной регулятором страны.

Как ожидается, во многих случаях отзыв будет осуществляться дистанционно с онлайн-обновлением активной функции круиз-контроля автомобилей. Tesla обновит программное обеспечение бесплатно.

Отмечается, что такой шаг Tesla делает в Китае впервые.

Обновление охватит:

49 855 электромобилей Model 3 и Model Y китайского производства;

35 665 импортных электромобилей Model 3.

"Системы автопилота автомобилей могут активироваться автоматически, что может привести к авариям от резкого ускорения", — говорится в сообщении.

"Мы просим прощения за неудобства, вызванные этим отзывом, у всех владельцев автомобилей. Tesla будет продолжать совершенствовать безопасность в строгом соответствии с национальными требованиями", — говорится в позиции компании.