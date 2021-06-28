Tesla отзывает почти 300 тысяч авто в Китае для обновления программного обеспечения
Компания Tesla Inc. обновит программное обеспечение для более 285 тысяч автомобилей в Китае для решения проблемы безопасности, определенной регулятором страны.
Как ожидается, во многих случаях отзыв будет осуществляться дистанционно с онлайн-обновлением активной функции круиз-контроля автомобилей. Tesla обновит программное обеспечение бесплатно.
Отмечается, что такой шаг Tesla делает в Китае впервые.
Обновление охватит:
- 49 855 электромобилей Model 3 и Model Y китайского производства;
- 35 665 импортных электромобилей Model 3.
"Системы автопилота автомобилей могут активироваться автоматически, что может привести к авариям от резкого ускорения", — говорится в сообщении.
"Мы просим прощения за неудобства, вызванные этим отзывом, у всех владельцев автомобилей. Tesla будет продолжать совершенствовать безопасность в строгом соответствии с национальными требованиями", — говорится в позиции компании.
Будь ласка, зачекайте...
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