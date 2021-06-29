Жители ОРДЛО с 2014 года не получили пенсий на 90 миллиардов, – Лазебная

Жители неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 90 млрд грн пенсий.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает "Радио Свобода".

"Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 по октябрь 2020-го составляет почти 90 млрд грн. Это те деньги, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали бы пенсии. Но мы не знаем, живые ли эти люди, где они, кто они. Вот это то, что я говорила, что было до войны 1 278 тыс. пенсионеров в Донецкой и в Луганской областях", – отметила она в интервью изданию.

Также Лазебная добавила, что потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации ОРДЛО также за период с августа 2014 по май 2021 года составили 141 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд по состоянию на апрель 2021 года получил 1,16 млн обращений о пенсионных выплатах от жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, на конец мая Пенсионный фонд оценил задолженность по выплате пенсий перед пенсионерами из оккупированных территорий, котоые не оформили справку внутренне перемещенного лица, в 11 млрд грн.