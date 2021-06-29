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Подрядчики на Закарпатье присвоили 1,5 миллиона на строительстве отделения для больных COVID-19, – СБУ

Подрядчики на Закарпатье присвоили 1,5 миллиона на строительстве отделения для больных COVID-19, – СБУ

Служба безопасности на Закарпатье разоблачила схему хищения государственных средств, выделенных на строительство отделения для приема больных COVID-19.

Как сообщает пресс-центр СБУ, стоимость проекта составляла 10 млн грн, из этой суммы злоумышленники присвоили 1,5 млн грн.

"Установлено, что в 2020 году местная коммерческая структура победила в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных COVID-19", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что организаторы схемы систематически вносили в акты проделанных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые были совершены только "на бумаге".

Директору фирмы-подрядчика сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Джерело:  СБУ
лікарня (205) СБУ (1537) крадіжка (112) коронавірус (3210) Закарпатська область (277)


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