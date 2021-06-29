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Четырех граждан Турции будут судить за рекордную контрабанду наркотиков на 2,3 миллиарда, – Офис генпрокурора

Четырех граждан Турции будут судить за рекордную контрабанду наркотиков на 2,3 миллиарда, – Офис генпрокурора

Под руководством Львовской областной прокуратуры в суд направили обвинительный акт относительно четырех граждан Турции по факту контрабанды наркотиков на рекордные 2,3 млрд грн (ч.3 ст.305, ч.3 ст.307).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, обвиняемые ввозили в Украину из Пакистана героин под видом партии риса. Груз перевозили на запад страны для дальнейшей транспортировки в страны Евросоюза.

Во время обысков складов во Львове правоохранители обнаружили более 1 тонны героина, ориентировочная стоимость которого по ценам на черном рынке составила около 2,3 млрд грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве совершали сотрудники управления СБУ во Львовской области и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

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Джерело:  Офис генпрокурора
Львів (845) наркотики (58) СБУ (1537)


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