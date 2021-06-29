"Газпром" отказался увеличить транзит газа через Украину на время ремонта своих газопроводов

Российский монополист "Газпром" вновь отказался бронировать дополнительную транзитную мощность для поставки газа через Украину на июль, несмотря на предстоящие крупные ремонты на экспортных газопроводах.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform, передает Интерфакс-Украина.

"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТС) во вторник выставлял на аукцион дополнительные – прерываемые – транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Кроме того, на аукционе 21 июня российская компания, как и в предыдущие месяцы, дополнительно забронировала твердые мощности в объеме 15 млн куб. м в сутки. Таким образом, в целом "Газпром" может поставлять через Украину 124 млн куб. м в сутки.

В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если аукцион на твердые мощности проходит со 100%-ной реализацией, может быть организован аукцион на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы). Ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май и на июнь. Однако на июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки) встанет на ежегодную профилактику с 13 по 23 июля, "Ямал-Европа" (около 100 млн куб. м в сутки) – с 6 по 10 июля.

Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственного сезонной закономерности падения поставок СПГ, кроме того, из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачка газа в подземные хранилища находится на минимальных значениях.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища к будущей зиме.