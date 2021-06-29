Центры контроля и профилактики болезней запустят по всей Украине с 1 июля

В Украине стартует трансформация системы общественного здоровья, с 1 июля во всех регионах Украины заработают Центры контроля и профилактики болезней.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что новая система направлена на построение вертикали эпидемического контроля в регионах.

"В первую очередь, что мы внедряем – это переход от децентрализованной системы к четко управляемой вертикальной структуре. Все 25 региональных Центров будут подчиняться Минздраву по вертикали главного государственного санитарного врача. Организационно-методологическое руководство будет обеспечиваться Центром общественного здоровья. Это должно обеспечить быстрое реагирование на новые вызовы, пандемии, а также слаженную работу относительно других вызовов в сфере общественного здоровья", – отметил главный санврач Украины Игорь Кузин.

В Минздраве пояснили, что Центры контроля создаются за счет объединения имеющихся региональных мощностей – лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки.

Центры будут ответственны за контроль над болезнями в регионе – от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, обнаружения чрезвычайных ситуаций, очагов и реагирования на них.

Функции Центров контроля и профилактики болезней будут заключаться в обеспечении эпидемиологического наблюдения, санитарного и эпидемического благополучия населения, защите граждан от инфекционных болезней, предупреждении и профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке биологической безопасности и защиты и так далее.