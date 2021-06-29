Цены на газ в Европе взлетели на фоне отказа "Газпрома" от увеличения транзита через Украину в июле
Спотовая цена газа в Европе преодолела планку в $400 за 1 тыс. куб. м на фоне отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных газотранспортных мощностей через Украину на июль на время ремонта своих газопроводов.
Фьючерс на июль по индексу TTF на ICE Futures в понедельник закрылся на отметке $398, во вторник торги открылись на уровне $401. К 13:00 (по киевскому времени) к моменту завершения аукциона бронирования, он вырос до $409, а сразу после выхода его итогов - подскакивал до $414 за 1 тыс. куб м. В настоящее время индекс дрейфует в районе $411, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, на прошедшем во вторник на платформе Regional Booking Platform аукционе на дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки) "Газпром" не стал выкупать их.
У концерна на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
Ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности - так было с аукционами на май и на июнь. Однако на июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки) встанет на ежегодную профилактику с 13 по 23 июля, "Ямал-Европа" (около 100 млн куб. м в сутки) - с 6 по 10 июля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Озвучуєш вологі мрії кремля?
ЗЫ: за що боролися на те й напоролися
Чей г а з , кто добывает и с чьей территории ?
Кто определяет цену товара собственного производства....
Не хотели по $ 50 -
получите по $ 500.
Где же ГАЗ с Украинской территории по украинским ц е н а м .
Только на Шебелинском месторождении в Украине 400 ( ЧЕТЫРЕСТА) законсервированных еще при союзе газовых скважин.
А сколько месторождений -
Справка для ботов :
Украина еще с 1955 году поставляла в московию СВОЙ , д о б ы т ы й на Шебелинском
месторождении даровой г а з из 400 скважин .
В Украине не мерянно своих месторождений нефти и г а з а .Если убрать нуворишей эгиты и национализировать газовое хозяйство ,как сделала Маргарет ТЕТЧЕР с Англицким углем- Гражданам Украины будет продаваться дорогое топливо вне зависимости от всяких мвф и мировых банков к а г а л а .
Почему Граждане должны платить не мерянные проценты - людям с Ориона за кредиты взятые за Украинский ГАЗ КОБЕЛЕВЫМИ с гоп . компанией ?.
Оруэл 1984 о т д ы х а е т !Месторождения нефти: 1 - Старосамборское, 2 - Бориславское, 3 - Долинское, 4 - Прилукское, 5 - Ниновское, 6 - Бургуватовское, 7 - Козиевское, 8 - Решетняковское, 9 - Восточно-Саратское;
Месторождения газа: 10 - Залужанское, 11 - Гриневское, 12 - Косовское, 13 - Солотвинское, 14 - Абазовское, 15 - Семенцовское, 16 - Руденковское, 17 - Перещепинское, 18 - Ефремовское, 19 - Шебелинское, 20 - Приазовское, 21 - Стрелковое, 22 - Джанкойское, 23 - Задорненское, 24 - Глебовское, 25 - Голицынское, 26 - Штормовое.
О себе потом все остальные
Пора прекратить брызгать желчью /нато ес /
Россия не даст Украине вступить в нато
Вся надежда на крепость рук и непомерный труд
Сильная армия /по настоящему /
Даже можно возобновить ядерное оружие
Корея индия китай пакистан сделали это
И никто их не трогает
На Украину раскрыли ротик россия венгрия польша румуния
Одному нужно дать очень хороший отпор остальные задумаются