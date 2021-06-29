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Цены на газ в Европе взлетели на фоне отказа "Газпрома" от увеличения транзита через Украину в июле

Цены на газ в Европе взлетели на фоне отказа

Спотовая цена газа в Европе преодолела планку в $400 за 1 тыс. куб. м на фоне отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных газотранспортных мощностей через Украину на июль на время ремонта своих газопроводов.

Фьючерс на июль по индексу TTF на ICE Futures в понедельник закрылся на отметке $398, во вторник торги открылись на уровне $401. К 13:00 (по киевскому времени) к моменту завершения аукциона бронирования, он вырос до $409, а сразу после выхода его итогов - подскакивал до $414 за 1 тыс. куб м. В настоящее время индекс дрейфует в районе $411, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, на прошедшем во вторник на платформе Regional Booking Platform аукционе на дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки) "Газпром" не стал выкупать их.

У концерна на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности - так было с аукционами на май и на июнь. Однако на июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки) встанет на ежегодную профилактику с 13 по 23 июля, "Ямал-Европа" (около 100 млн куб. м в сутки) - с 6 по 10 июля.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7932) Газпром (2554) Європа (578) ціни (3449)


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Топ коментарі
+19
Спасибо евровате, умиротворяют убийцу- *****. Вернётся вам сторицей ваши откаты от *********
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29.06.2021 14:43
+9
Эту старую бл.дь надо привлекать за картельный сговор с ******!
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29.06.2021 16:26
+7
А ось і наслідки незабарились... То ли еще будет..; ) ?
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29.06.2021 16:33
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Что хотят то и делают с ЕС и с нами, вот вам и "глобоидальное потепление"...
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29.06.2021 14:14 Відповісти
Спасибо евровате, умиротворяют убийцу- *****. Вернётся вам сторицей ваши откаты от *********
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29.06.2021 14:43 Відповісти
Эту старую бл.дь надо привлекать за картельный сговор с ******!
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29.06.2021 16:26 Відповісти
А ось і наслідки незабарились... То ли еще будет..; ) ?
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29.06.2021 16:33 Відповісти
Европе нужно искать альтернативу российскому газу,иначе РФ так и будет шантажировать Европу ценами..Что касается Украины,то через неё продолжается прокачка по договору.Количество НЕ УМЕНЬШИЛОСЬ. Европа должна пролзреть.что нельзя оставлять РФ монополистом,а так же делать Германию единственным хабом..Есть же "Сев. поток-1" (из норвегии),Польша строит свою ветку из Скандинавии.Турция может по югу пустить азербайджанский и туркменский газ...В общем,нужно политическое решение ЕС.
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29.06.2021 16:59 Відповісти
35% это не монополия, где остальные поставщики, где СПГ. Все решили продавать поменьше но намного дороже. Весь СПГ скупил Китай а Газпром поставляет практически столько сколько и обычно.
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29.06.2021 17:21 Відповісти
ЕС и не думает принимать какие-то ,,политические решения,, а ***** с Меркель просто манипулируют ЕС чтобы скорее запустить СП-2.Если бы ЕС хотели в серьез занятся мокшандией то с 2014-го организовали бы уже альтернативные поставки газа из скандинавии а они и не пытались етого делать.
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30.06.2021 05:55 Відповісти
В чем монополия ? Что мешает Европе прямо сейчас покупать газ в США и меньше покупать у кацапов ? А мешает то, что азиаты платят больше чкм чем 450 долларов за тысячу кубов, а европейцы не хотят переплачивать лишнюю копейку. Жадные твари, но ничего, скупой платит дважды.
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29.06.2021 17:17 Відповісти
Хто це платить 450 і кому?
Озвучуєш вологі мрії кремля?
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29.06.2021 18:26 Відповісти
азиаты по 450 газ берут? не пори чушь
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29.06.2021 22:27 Відповісти
Чушь полная, цели взлетели из-за ремонтов в июле сразу двух трубопроводов, а те 2 млрд кубов в месяц что предлагали дополнительно качать через Украину помогли бы дефициту как мертвому припарка. Более того это явный сговор, так как остальные поставщики ( а Газпром поставляет только 35% газа в ЕС) тоже не увеличивают поставки.
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29.06.2021 17:17 Відповісти
ну вот и дождались --- ***** старушку европу на газовую иглу подсадил . а кто визжал больше всех . что нашу трубу нельзя в концессию европе отдать . жюлька подруга ***** визжала --- были бы европейцы совладельцами нашей гтс -- не было б сев потока ---- вова-квартальный по тупости своей УКРАИНЕ вредит и дурости . а жюлька сознательно ***** ублажала в мацкве . это ж надо такой газовый контракт подписать БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ--- дома у себя **** по счетчику платит за газ --- накрутило 1000 кубов она за 3000 кубов не платит .. проффесор.. жюльку в качановку за дело отправил --- жаль что недосидела
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29.06.2021 17:29 Відповісти
вот и начала эрэфия шантажировать эуропу прикручиванием вентиля. млять, а ведь эуропу предупреждали. далi буде ще краще - взимку, наприклад!

ЗЫ: за що боролися на те й напоролися
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29.06.2021 17:32 Відповісти
Это начало,как только запустят СП2, а европе рады будук газу по $800.
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29.06.2021 17:37 Відповісти
Джентельмени це бізнес, срускее не хочуть качати газ бо потрібно платити за 2 транзити, Україною і Польщею.... краще почекати коли запустять північний потік і пустити туди обєми газу без транзиту....
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29.06.2021 18:28 Відповісти
Украине нужно строить АЭС и отказываться от газа! Нужно перевести срочно страну на электричество. Нужно обеспечить в Украине столько электричества, чтобы всем было выгодно отказаться от газа и поставить себе бойлер, электроотопление, электроплиту.
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29.06.2021 19:31 Відповісти
Дома можно, а с коммерцией врятли получится
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29.06.2021 22:40 Відповісти
Интересный вопрос
Чей г а з , кто добывает и с чьей территории ?
Кто определяет цену товара собственного производства....
Не хотели по $ 50 -
получите по $ 500.
Где же ГАЗ с Украинской территории по украинским ц е н а м .
Только на Шебелинском месторождении в Украине 400 ( ЧЕТЫРЕСТА) законсервированных еще при союзе газовых скважин.
А сколько месторождений -
Справка для ботов :

Украина еще с 1955 году поставляла в московию СВОЙ , д о б ы т ы й на Шебелинском
месторождении даровой г а з из 400 скважин .
В Украине не мерянно своих месторождений нефти и г а з а .Если убрать нуворишей эгиты и национализировать газовое хозяйство ,как сделала Маргарет ТЕТЧЕР с Англицким углем- Гражданам Украины будет продаваться дорогое топливо вне зависимости от всяких мвф и мировых банков к а г а л а .
Почему Граждане должны платить не мерянные проценты - людям с Ориона за кредиты взятые за Украинский ГАЗ КОБЕЛЕВЫМИ с гоп . компанией ?.
Оруэл 1984 о т д ы х а е т !Месторождения нефти: 1 - Старосамборское, 2 - Бориславское, 3 - Долинское, 4 - Прилукское, 5 - Ниновское, 6 - Бургуватовское, 7 - Козиевское, 8 - Решетняковское, 9 - Восточно-Саратское;
Месторождения газа: 10 - Залужанское, 11 - Гриневское, 12 - Косовское, 13 - Солотвинское, 14 - Абазовское, 15 - Семенцовское, 16 - Руденковское, 17 - Перещепинское, 18 - Ефремовское, 19 - Шебелинское, 20 - Приазовское, 21 - Стрелковое, 22 - Джанкойское, 23 - Задорненское, 24 - Глебовское, 25 - Голицынское, 26 - Штормовое.
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30.06.2021 19:53 Відповісти
Добавляться росіяни що взагалі втратять ринок.
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29.06.2021 20:07 Відповісти
Они почти монополисты .
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29.06.2021 20:08 Відповісти
30% це монополія? Вони навіть не найбільший постачальник. Так один із самих дешевих. Но якщо сильно захотіти то рф можна видавати з ринку.
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29.06.2021 20:46 Відповісти
Если рф выдавить с рынка, цены снизятся?
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29.06.2021 21:58 Відповісти
Вони і без цього знизяться. Ціни як маятник. Через ковід, локдауни і т.п. все встало, за забір енергоресурсів почали навіть доплачувати. Зараз маятник качнувся в іншу сторону так як все запрацювало і виник дефіцит енергоресурсів.
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30.06.2021 19:21 Відповісти
Это как скорость пассажира поезда бегающего внутри вагона. Когда он бежит в вперёд, скорость увеличивается, а когда назад то уменьшается. Но это только скорость одного человека относительно вокзала, а поезд как шел так и идёт согласно расписания.
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30.06.2021 22:11 Відповісти
если турменистан перестанет им продавать свой газ, то монополия ощутимо поредеет
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29.06.2021 22:52 Відповісти
об чем и был разговор посадят ЕС на иглу росейского газа и будут шантажировать . Анжелка с Макроном довольны .
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29.06.2021 20:07 Відповісти
Норвегия, могла бы за бесплатно свой газ в Европу гнать, Американцы бы подвезли сжиженного тоже забесплатно, глядишь и обанкротили бы рашку.
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29.06.2021 22:01 Відповісти
Вот вам и ес/,,лучший партнер,,/
О себе потом все остальные
Пора прекратить брызгать желчью /нато ес /
Россия не даст Украине вступить в нато
Вся надежда на крепость рук и непомерный труд
Сильная армия /по настоящему /
Даже можно возобновить ядерное оружие
Корея индия китай пакистан сделали это
И никто их не трогает
На Украину раскрыли ротик россия венгрия польша румуния
Одному нужно дать очень хороший отпор остальные задумаются
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30.06.2021 10:55 Відповісти
Мене особисто спроби ***** шантажувати Європу газом лише тішать. Так!, європейці переважно міщани - прагматичні та помірковані бюргери які прагнуть щасливого і ситого життя і рахують кожний євроцент. Вони зроблять висновки і всі аргументи щодо невідворотності енергетичної незалежності і переходу на альтеративні джерала енергії зазвучать ще переконливіше. В деякій мірі навіть навіть варто подякувати ***** за його тупість та агресивність - Україна назавжди втрачена для ********** і тепер "залізна завіса" і ізоляція свинособак стає найближчою перспективою.
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30.06.2021 13:53 Відповісти

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