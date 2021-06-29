МВФ может утвердить выделение дополнительных $2,7 миллиарда для Украины до конца лета

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ожидает нового распределения специальных прав заимствования (SDR, СПЗ) на $650 млрд до сентября.

Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня Исполнительный совет МВФ обсудил предложение о новом распределении SDR на $650 млрд – крупнейшего выпуска в истории МВФ, направленного на то, чтобы помочь его членам, особенно наиболее уязвимым, преодолеть кризис COVID-19. Обсуждение в правлении – еще один шаг в процессе нового распределения SDR, который, как мы ожидаем, будет завершен к концу августа", – сообщил Джерри Райс.

Как сообщалось, МВФ обсуждает дополнительную эмиссию SDR на $650 млрд для поддержки восстановления мировой экономики.

По словам главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, новое распределение Международным валютным фондом специальных прав заимствования (СПЗ) принесет Украине $2,73 млрд, что улучшит показатель достаточности международных резервов страны с 91% до 98%.

Тем временем в МВФ отмечали прогресс в переговорах с властями Украины в рамках действующей программы stand-by, констатируя, что этого по-прежнему недостаточно для завершения первого пересмотра, а значит – и для выделения второго транша.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.