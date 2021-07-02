Выпуск облигаций для расчетов по "зеленому тарифу" может превысить 500 миллионов евро, – "Укрэнерго"

Объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен, если спецобязательства по оплате "зеленой" электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Можем увеличить объем размещения облигаций, например, до 600 млн евро, если будем видеть, что ПСО по зеленым не будет сбалансированным. Это даст возможность не допустить больших долгов перед ВИЭ за текущий год", – сказал Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, "Укрэнерго" рассчитывает выпустить облигации уже в сентябре, если для этого будут надлежащие условия.

"Необходимо выбрать правильный момент для объявления, чтобы получить небольшую ставку размещения. Если мы будем видеть, что это возможно в сентябре, разместим в сентябре, если будет более выгодно в октябре, то значит в октябре", – разъяснил он.

Вместе с тем Кудрицкий добавил, что "Укрэнерго" находится в процессе выбора лид-менеджеров для размещения облигаций.

"Это будут крупные международные финансовые организации с сильной репутацией. Один банк – для европейского рынка, другой – для американского, чтобы мы могли быть уверены в получении необходимого результата на обоих рынках", – пояснил Кудрицкий.

Как сообщалось, "Укрэнерго" планирует выпуск облигаций на сумму 500 млн евро с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года.

По данным "Гарантированного покупателя", долг "Укрэнерго" по выполнению спецобязательств по расчетам перед производителями по "зеленому тарифу" на 1 июня составлял 15,7 млрд грн.

При этом согласно прогнозу НРКЭКУ, общая стоимость произведенной по "зеленому тарифу" электроэнергии в 2021 году вырастет на 24% по сравнению с 2020 годом – до 51,26 млрд грн, что вдвое больше, чем в 2019 году (24,48 млрд грн).

Как сообщалось, в начале февраля исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко назвал быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" (ВИЭ) выпуск "зеленых" облигаций "Укрэнерго" на сумму до 24 млрд грн. Еще одним вариантом Витренко называл выпуск "настоящих" "зеленых" облигаций сроком обращения 10-15-20 лет.

Напомним, в январе премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам проработать вопрос выпуска "зеленых" облигаций для расчета с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд до 2029 года.