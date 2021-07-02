СБУ разоблачила криптоферму, из-за которой без света и воды могла остаться часть Черниговской области. ВИДЕО

Служба безопасности Украины разоблачила "добытчиков" криптовалюты, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине. Таким образом злоумышленники не только похищали электрическую энергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона. От этой подстанции получают электропитание такие объекты, как КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи", КП "Нежинводоканал" и другие.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

За два месяца "работы" злоумышленники нанесли лишь прямой ущерб на сумму более 3 млн грн.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Дельцы разместили оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку.

Чтобы скрыть факты хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу системы учета. Для этого они использовали специализированное оборудование. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойной поставкой электроэнергии населению и предприятиям.

В ходе обыска правоохранители изъяли:

более 150 единиц оборудования для генерации криптовалют;

специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.