СБУ разоблачила криптоферму, из-за которой без света и воды могла остаться часть Черниговской области. ВИДЕО
Служба безопасности Украины разоблачила "добытчиков" криптовалюты, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине. Таким образом злоумышленники не только похищали электрическую энергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона. От этой подстанции получают электропитание такие объекты, как КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи", КП "Нежинводоканал" и другие.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
За два месяца "работы" злоумышленники нанесли лишь прямой ущерб на сумму более 3 млн грн.
Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Дельцы разместили оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку.
Чтобы скрыть факты хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу системы учета. Для этого они использовали специализированное оборудование. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойной поставкой электроэнергии населению и предприятиям.
В ходе обыска правоохранители изъяли:
более 150 единиц оборудования для генерации криптовалют;
специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Будь ласка, зачекайте...
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