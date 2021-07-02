Поступления в бюджет от управления коррупционными активами выросли в 4,5 раза, – АРМА

За шесть месяцев 2021 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), перечислило в госбюджет 19,2 млн грн от управления арестованными активами, переданными управителями на основании договоров.

Как сообщает пресс-служба АРМА, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма поступлений увеличилась на 357% или в 4,5 раза.

Отмечается, поступления с начала текущего года на 22% превысили сумму поступлений в госбюджет за весь 2020 год.

В июне государство получило рекордные 3,8 млн грн от управления арестованным имуществом, что является наивысшим показателем поступлений в месячном разрезе.

В АРМА подчеркнули, что указанные суммы являются поступлениями только от одного способа управления активами, которые совершает агентство. Сюда не входят средства от реализованного на торгах имущества и переданные агентству средства, размещенные на банковских счетах.

Ранее сообщалось, что АРМА разыскало с начала года имущества и активов на 6,8 млрд грн